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02 июня 2020, вторник, 14:17 805
Общество 2020-06-02T16:45:02+03:00
Українські Новини
В Киеве автовладелецы придумывают, как обойти автофиксацию нарушений ПДД

В Киеве автовладелецы придумывают, как обойти автофиксацию нарушений ПДД

Елена Новикова
Видеофиксация, Фотофиксация, Правила ПДД, Фиксация ПДД, Автофиксация нарушений ПДД
Автомобиль. Фото: pixabay
Автомобиль. Фото: pixabay

С 1 июня в Киеве и Киевской области начала работать автоматическая фиксация нарушений ПДД, которая поймала нарушителя спустя 1 минуту. В целом, в области за первый день зафиксировали более 35 тыс. случаев превышения скорости. Однако автовладельцы начали придумывать способы, как избежать штрафа в случае превышения скорости.

Об этом свидетельствует фотография, опубликованная на странице Київ Автомобільний в Facebook.

Так, на фотографии видно, как автовладелец кроссовера Skoda Kodiaq заклеил бумагой часть номерного знака.

Автомобиль с заклеенным номером. Фото: Facebook/Київ АвтомобільнийАвтомобиль с заклеенным номером. Фото: Facebook/Київ Автомобільний

Однако на странице отметили, что прибор фото- и видеофиксации нарушений фотографирует автомобиль как спереди, так и сзади. А штраф за закрытые номера составляет 170 грн.

Как сообщали Українськi Новини, уже известны адреса установленных камер фотовидеофиксации дорожного движения в Киеве.

Ранее сообщалось о том, в Министерстве внутренних дел опровергли информацию о том, что система автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения не распознает автомобили с буквенными номерами.

Кроме того, Верховная Рада заменила штрафные балы за нарушение ПДД денежным штрафом.

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