В Киеве автовладелецы придумывают, как обойти автофиксацию нарушений ПДД

С 1 июня в Киеве и Киевской области начала работать автоматическая фиксация нарушений ПДД, которая поймала нарушителя спустя 1 минуту. В целом, в области за первый день зафиксировали более 35 тыс. случаев превышения скорости. Однако автовладельцы начали придумывать способы, как избежать штрафа в случае превышения скорости. Об этом свидетельствует фотография, опубликованная на странице Київ Автомобільний в Facebook. Так, на фотографии видно, как автовладелец кроссовера Skoda Kodiaq заклеил бумагой часть номерного знака. Автомобиль с заклеенным номером. Фото: Facebook\/Київ Автомобільний Однако на странице отметили, что прибор фото- и видеофиксации нарушений фотографирует автомобиль как спереди, так и сзади. А штраф за закрытые номера составляет 170 грн. Как сообщали Українськi Новини, уже известны адреса установленных камер фотовидеофиксации дорожного движения в Киеве. Ранее сообщалось о том, в Министерстве внутренних дел опровергли информацию о том, что система автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения не распознает автомобили с буквенными номерами. Кроме того, Верховная Рада заменила штрафные балы за нарушение ПДД денежным штрафом.