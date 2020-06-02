В Киеве автовладелецы придумывают, как обойти автофиксацию нарушений ПДД

Об этом свидетельствует фотография, опубликованная на странице Київ Автомобільний в Facebook.

Так, на фотографии видно, как автовладелец кроссовера Skoda Kodiaq заклеил бумагой часть номерного знака.

Автомобиль с заклеенным номером. Фото: Facebook/Київ Автомобільний

Однако на странице отметили, что прибор фото- и видеофиксации нарушений фотографирует автомобиль как спереди, так и сзади. А штраф за закрытые номера составляет 170 грн.

Как сообщали Українськi Новини, уже известны адреса установленных камер фотовидеофиксации дорожного движения в Киеве.

Ранее сообщалось о том, в Министерстве внутренних дел опровергли информацию о том, что система автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения не распознает автомобили с буквенными номерами.

Кроме того, Верховная Рада заменила штрафные балы за нарушение ПДД денежным штрафом.