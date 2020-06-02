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  • Трамп пригрозил задействовать военных для пресечения массовых беспорядков в стране
02 июня 2020, вторник, 10:48 74
Америка 2020-06-02T11:30:02+03:00
Українські Новини
Трамп пригрозил задействовать военных для пресечения массовых беспорядков в стране

Трамп пригрозил задействовать военных для пресечения массовых беспорядков в стране

Валерия Драгомирова
Трамп Дональд, протесты в США, Джордж Флойд
Дональд Трамп. Фото: Белый дом
Дональд Трамп. Фото: Белый дом

Президент США Дональд Трамп призвал губернаторов штатов восстановить порядок на своей территории из-за массовых протестов в связи с гибелью Джорджа Флойда. Если местные власти откажутся, Трамп пригрозил направив к ним военных.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Спустя несколько часов после выступления президента в Белом доме, протесты вспыхнули вновь в течение седьмой ночи подряд.

"Мэры и губернаторы должны создать подавляющее правоохранительное присутствие, пока насилие не будет подавлено. Если город или штат откажется предпринимать действия, необходимые для защиты жизни и имущества их жителей, то я разверну военную службу Соединенных Штатов и быстро решу для них проблему", - сказал он.


Напомним, 25 мая в Миннеаполисе, штат Миннесота, вспыхнули массовые беспорядки из-за смерти 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда, умершего в ходе задержания полицией. На него надели наручники, повалили на землю и прижали коленом шею, хотя тот кричал, что не может дышать. Мужчина умер в больнице.

По данным СМИ, Трамп с семьей скрывался в бункере во время протестов у Белого Дома. 

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