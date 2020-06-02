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02 июня 2020, вторник, 15:19 1700
Финансы 2020-06-02T16:45:02+03:00
Українські Новини
Украина не намерена понижать пенсионный возраст

Украина не намерена понижать пенсионный возраст

Кира Молчанова
МВФ, Пенсии, Пенсионный возраст, пенсии в Украине
Пенсионеры. Фото: pixabay
Пенсионеры. Фото: pixabay

Украина не намерена понижать пенсионный возраст, который повысили в апреле.

Об этом говорится в направленном на рассмотрения совету директоров МВФ проекте меморандума, передают Українські Новини.

В проекте меморандума отмечается, что продолжится реализация мер пенсионной реформы, начатой в 2017 году, направленной на повышение пенсий и устойчивость пенсионной системы.

Кроме того, в документе отмечается, что в период действия новой программы сотрудничества не будут вводиться новые спецпенсии или льготы, не будет понижаться пенсионный возраст.

Кроме того, будут прилагаться усилия, чтобы сблизить фактические показатели пенсии и прожиточного минимума.

"Мы будем работать с представителями МВФ над разработкой в 2020 году предложений по реформирования налоговой системы, в том числе путем устранения налоговых дисбалансов, расширения налоговой базы и сокращения возможностей для уклонения от уплаты налогов", - отмечается в проекте меморандума.

В течение действия программы не будут вводиться новые налоговые льготы и привилегии.

Как сообщали Українські Новини, Министерство социальной политики обсудило с миссией Международного валютного фонда (МВФ) реформирование пенсионной системы.

С 1 июля каждый год в Украине повышается размер минимальной зарплаты и прожиточного минимума. Как результат - вырастут и пенсионные выплаты.

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