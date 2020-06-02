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02 июня 2020, вторник, 12:52 198
Происшествия 2020-06-02T13:30:03+03:00
Українські Новини
Стрельба в Одессе. 2 человека ранены во время "разборок" на промтоварном рынке

Стрельба в Одессе. 2 человека ранены во время "разборок" на промтоварном рынке

Кира Молчанова
Одесса, Стрельба, перестрелка, Стрельба в Одессе
Стрельба на рынке в Одессе. Скриншот видео
Стрельба на рынке в Одессе. Скриншот видео

После того, как в Броварах Киевской области случилась масштабная перестрелка, 2 человека получили ранение в результате стрельбы на промтоварном рынке в Одессе.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Полицейские устанавливают обстоятельства стрельбы на промтоварном рынке. В результате происшествия ранения получили два человека. Они доставлены в больницу", - сказано в нем.

Предварительно установлено, что утром 2 июня в магазин тканей на промтоварном рынке зашли неизвестные в масках и произвели несколько выстрелов из вероятно травматического оружия в сторону сотрудников торгового заведения.

В результате телесные повреждения получили двое мужчин.

Им оказывается медицинская помощь.

Сами же правонарушители сели в свои автомобили и уехали.

На данный момент на месте работает следственно-оперативная группа.

Устанавливаются обстоятельства происшествия и лица, к нему причастные.

Как сообщали Українськi Новини, ранее 1 ребенок и 3 взрослых погибли из-за дорожно-транспортного происшествия (ДТП) на трассе "Киев - Одесса".

Telegram-канал "Одесса INFO" опубликовал видео инцидента. По словам очевидца, нападавшие были вооружены пистолетами, арматурой и битами. (Присутствует ненормативная лесика)

Как сообщали Українські Новини, Броварской суд арестовал уже 20 лиц, задержанных в ходе стрельбы в Броварах Киевской области, на 60 дней ареста без права внесения залога.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что следствию известны заказчики перестрелки в Броварах.

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Стрельба в Одессе. 2 человека ранены во время "разборок" на промтоварном рынке
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