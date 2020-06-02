Стрельба в Одессе. 2 человека ранены во время "разборок" на промтоварном рынке

После того, как в Броварах Киевской области случилась масштабная перестрелка, 2 человека получили ранение в результате стрельбы на промтоварном рынке в Одессе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини. "Полицейские устанавливают обстоятельства стрельбы на промтоварном рынке. В результате происшествия ранения получили два человека. Они доставлены в больницу", - сказано в нем. Предварительно установлено, что утром 2 июня в магазин тканей на промтоварном рынке зашли неизвестные в масках и произвели несколько выстрелов из вероятно травматического оружия в сторону сотрудников торгового заведения. В результате телесные повреждения получили двое мужчин. Им оказывается медицинская помощь. Сами же правонарушители сели в свои автомобили и уехали. На данный момент на месте работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются обстоятельства происшествия и лица, к нему причастные. Как сообщали Українськi Новини, ранее 1 ребенок и 3 взрослых погибли из-за дорожно-транспортного происшествия (ДТП) на трассе "Киев - Одесса". Telegram-канал "Одесса INFO" опубликовал видео инцидента. По словам очевидца, нападавшие были вооружены пистолетами, арматурой и битами. (Присутствует ненормативная лесика) https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=Ejx1WYEolpA" frameborder="0" allowfullscreen> Как сообщали Українські Новини, Броварской суд арестовал уже 20 лиц, задержанных в ходе стрельбы в Броварах Киевской области, на 60 дней ареста без права внесения залога. Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что следствию известны заказчики перестрелки в Броварах.