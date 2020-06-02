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02 июня 2020, вторник, 09:21 95
Финансы 2020-06-02T10:00:02+03:00
Українські Новини
В мае госбюджет недополучил 1,6 млрд

В мае госбюджет недополучил 1,6 млрд

Сергей Жолобецкий
Госбюджет, Дефицит, Расходы, Дефицит госбюджета, Доходы, госказна
Дефицит госбюджета сохраняется на высоком уровне
Дефицит госбюджета сохраняется на высоком уровне

В то время как остатки средств в госказне резко выросли, в мае государственный бюджет недовыполнен по доходам на 2,2%, или на 1,6 млрд гривен.

Об этом свидетельствуют данные Государственной казначейской службы, передают Українські Новини.

Доходы госбюджета за май составили 73,380 млрд гривен при плане 75,001 млрд гривен.

Следовательно, госбюджет в мае по доходам выполнен с дефицитом в 1,624 млрд гривен.

Доходы общего фонда госбюджета в мае составили 63,915 млрд гривен при плане 63,944 млрд гривен, спецфонда – 9,462 млрд гривен при плане 11,057 млрд гривен.

Поступление единого социального взноса (ЕСВ) в мае составило 20,993 млрд гривен, тогда как в мае прошлого года этот показатель составил 21,793 млрд гривен.

В январе-мае госбюджет по доходам выполнен на 89,9%.

Доходы госбюджета за 5 месяцев составили 388,225 млрд гривен при плане в 432,005 млрд гривен.

Таким образом, дефицит составил 43,780 млрд гривен.

За январь-май ЕСВ поступило 112,984 млрд гривен, тогда как в прошлом году за этот же период поступило 106,592млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, Министерство финансов в 2019 году привлекло в государственный бюджет 227,6 млрд гривен, 4,3 млрд долларов и 387 млн евро за счет размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Украина погасила еврооблигации, выпущенные под госгарантии США, на 1 млрд долларов.

Долг Украины в апреле увеличился на 1,3% или на 1,05 млрд долларов до 81,43 млрд долларов по сравнению с предыдущим месяцем.

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