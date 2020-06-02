Аномальная жара и природные катаклизмы: синоптики дали прогноз на лето-2020 в Украине

В то время, как долгожданный приход календарного лета на принес новый циклон и резкое похолодание ночью местами до -4 и снегом, синоптики обещают, что вскоре в Украину вернется теплая и сухая погода.

Так, согласно прогнозу погоды на лето от Укргидрометцентра, настоящее лето придет в Украину в конце первой недели июня. В целом же три летних месяца ожидаются жаркими, но периодически будут проходить сильные ливни. Такой прогноз погоды на днях озвучил директор Укргидрометцентра Николай Кульбида, пишет РБК-Украина.

"Лето в Украине будет, оно придет в первых числах июня. Начиная с пятого числа, температура повысится и будет расти до 25 и больше градусов", — рассказал он.

В целом лето ожидается жарким с большим количеством дней с высокой температурой — 25-30 градусов и выше.

"Нужно рассчитывать на то, что лето будет жарким, с грозами. Конечно, будут какие-то опасные природные явления, такие как локальное выпадение града, шквалы, сильные ливни", — отметил он.

Ранее Кульбида уже рассказывал, что 2020 год, с вероятностью 99%, станет самым жарким в истории, но в основном из-за аномально теплых зимних месяцев. Нынешний же май, несмотря на похолодание во второй половине месяца, соответствует норме по температурным показателям.

Похожий прогноз погоды на лето дает и климатолог Вера Балабух. Она ожидает жару с засухой, которая периодически будет сменяться сильными ливнями.

"Пока по данным, которые дают международные прогностические центры, ожидается, что у нас и в дальнейшем лето должно быть теплым и засушливым. Так как это происходило в течение весны, за исключением мая", — отметила она.

В целом, по ее прогнозу, летом будет наблюдаться дефицит осадков. Кроме того, ожидаются резкие смены погоды.

"Мы будем наблюдать резкие смены погоды, как говорится, день — в майке, день — в фуфайке. Особенно это касается июня. Вот сейчас холодный май, но в последние дни уже начнется лето и температура воздуха будет +25...+30 градусов", — рассказала Балабух, какое лето будет лето 2020 года.

Укргидрометцентр уже предоставил среднемесячный прогноз погоды на июнь. Метеорологи прогнозируют, что средняя месячная температура будет колебаться в пределах 18-22 градусов тепла (в горах — 14-15 градусов тепла), что на 1-1,5 градусов выше нормы.

Абсолютный максимум температуры воздуха ожидается в пределах 32-39 градусов (в горных районах —24-31 градусов), абсолютный минимум — 0-7 градусов тепла (на высокогорье Карпат возможно и до 5 градусов мороза).

Месячное количество осадков прогнозируется в пределах 43-90 мм (в Карпатах и местами в Прикарпатье — 105-156 мм), что соответствует средним многолетним значениям.

"Первый месяц лета будет похожим на май, то есть не будет существенно отличаться от нормы. В зависимости от региона возможны колебания в пределах одного градуса. Обычно июнь довольно прохладный и дождливый. Если говорить о дождях, то количество осадков будет в пределах нормы. То есть первая декада июня будет довольно прохладной, особенно по сравнению с прошлым годом. Но осадков будет меньше", — рассказал начальник отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Владислав Билык.

Прогнозы погоды на лето 2020 года от народных синоптиков

Народные синоптики в отличие от Укргидрометцентра дают прогноз погоды на все три летних месяца. Так, по данным Леонида Горбаня, лето должно быть нежарким и дождливым, за исключением августа. Свой прогноз он составил, используя так называемый Брюсов календарь, который учитывает влияние на погоду расположения планет Солнечной системы. Его точность в пределах Украины он оценивает в 75%.

По классификации Брюсова календаря 2020 год считается годом Луны. В повторяющемся цикле всего семь лет, чередующихся в определенной последовательности. Каждому периода цикла соответствует определенная планета и присуща своя погода.

"В год Луны первые два летних месяца ожидаются прохладными из-за частых дождей, но не холодными, ведь солнце стоит высоко и греет хорошо. В августе картина поменяется – он будет засушливый, жаркий, в середине месяца две недели без дождей", — прогнозирует Горбань.

Прогноз погоды на лето-2020 от народного синоптика. Коллаж "Сегодня".

Народный синоптик Владимир Деркач также рассказал, какое будет лето 2020 года. Он считает, что самым жарким месяцем будет июль, в июне будет переменчевая погода, а август будет засушливым.

При этом прогноз Деркача, который он озвучил в середине апреля, уже немного сбился. Тогда он говорил, что начало лета принесет приятное тепло, в некоторые дни будет даже жарко, а с середины первой декады месяца температура немного снизится. В то же врем метеорологи сейчас дают противоположный прогноз погоды.

Первые десять дней июля, по словам Деркача, порадуют настоящим летним теплом, временами будет очень жарко, почти без осадков. Во второй и в начале третей декады июля он прогнозирует дожди с незначительным снижением температуры, после чего вернется теплая погода.

Август начнется с умеренного тепла с кратковременными дождями. "Приблизительно с середины первой декады температура начнет расти, тепло продлится до середины третьей декады. Затем будет холодать по ночам. В середине месяца возможны небольшие дожди, но в целом в августе осадков будет мало", – утверждает Деркач.

Прогноз погоды в Киеве на 2 недели от Метеопрога.

Как сообщали Українськi Новини, в течение всех летних месяцев ожидается, что погода на большей части территории северного полушария будет теплее, чем обычно.

Также климатолог дала прогноз погоды на лето-2020 с жарой и ураганами.

Кроме того, резкого потепления в первой декаде июня ожидать не стоит.