В Украине "запустились" пригородные электрички: сколько людей перевезли в 1 день лета

"Укрзализныця" 1 июня начала первый этап восстановления курсирования пригородных поездов: к работе приступили 439 поездов. Акционерное общество "Укрзализныця" в первый день возобновления курсирования пригородных поездов, 1 июня, перевезла в пригородном сообщении 48,1 тыс. пассажиров.

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

"Укрзализныця" 1 июня начала первый этап возобновления курсирования пригородных поездов: к работе приступили 439 поездов.

Так, в филиале "Донецкая железная дорога" начали курсировать 38 поездов, "Львовская железная дорога" - 30 поездов, в филиале "Одесская железная дорога" - 84 поезда, "Южная железная дорога" - 156 поездов, "Приднепровская железная дорога" - 22 поезда, "Юго-Западная железная дорога" - 109 поездов.

В частности, во время проезда железнодорожным транспортом нужно находиться на вокзалах, платформах и поездах только в защитных масках, пользоваться санитайзерами для рук, соблюдать социальную дистанцию - не менее 1,5 м, а в случае выявления симптомов острой респираторной болезни оставаться дома.

Также на этой неделе "Укрзализныця" запускает 35 поездов. Опубликован график.

Как сообщали Українськi Новини, с 1 июня "Укрзализныця" возобновляет железнодорожные перевозки.

"Укрзализныця" пока не запускает поезда в 5 областях: Винницкой, Днепропетровской, Львовской, Ривненской и Черновицкой.

Однако Киевская городская электричка пока никуда не едет. Там еще ведутся ремонтные работы.