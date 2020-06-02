Черновицкой, Волынской и Ривненской областям не разрешили возобновить межобластные перевозки

Министерство инфраструктуры Украины отмечает, что Черновицкая, Волынская и Ривненская области не получили разрешение на возобновление межобластных автомобильных перевозок.

Об этом Українським Новинам сообщил представитель министерства, передают Українські Новини.

"Сегодня, решением областных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, межобластные автомобильные перевозки не были возобновлены в Черновицкой, Волынской и Ривненской областях", - сообщил представитель министерства.

Также представитель Мининфраструктуры сообщил, что межобластные автомобильные перевозки не возобновились в двух районах Тернопольской области.

Точной даты запуска межобластного автомобильного сообщения в указанных областях в министерстве не называют.

Представитель отмечает, что такое решение будет принято только после того, как областные комиссии подтвердят достижение необходимых эпидпоказателей.

Как сообщали Українські Новини, Минздрав утвердил рекомендации для пассажирских автоперевозок на период карантина.



Кроме того, Киев и 5 областей не соответствуют критериям для смягчения карантина.