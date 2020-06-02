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02 июня 2020, вторник, 15:36 510
Силовые структуры 2020-06-02T17:00:03+03:00
Українські Новини
В Одессе во второй раз за день нападение со стрельбой: в центре напали на мужчину

В Одессе во второй раз за день нападение со стрельбой: в центре напали на мужчину

Елизавета Кесельман
Одесса, Нападение, перестрелка, Нацполиция Одесской области, Нападение в Одессе
Фото:facebook.com/gunp.odessa/
Фото:facebook.com/gunp.odessa/

После того, как на одесском промтоварном рынке произошла перестрелка, полиция Одесской области объявила в розыск злоумышленников, которые разбили стекло в припаркованной иномарке, и напали на мужчину в центре Одессы сегодня, 2 июня. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.

"Трое неизвестных разбили стекло в припаркованной иномарке, в которой сидел потерпевший, отобрали у него сумку с имуществом и скрылись на своем автомобиле "Audi".Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Приморского отдела полиции",– говорится в сообщении. 

Отмечается, что на территории города и прилегающих районов области в действие введен специальный оперативный план "Перехват". Правоохранители принимают меры по установлению и задержанию правонарушителей.

Также в полиции просят всех, кому что-либо известно о месте нахождения указанного автомобиля, позвонить по спецлинии 102.

Как сообщали Українські Новини, на днях в Броварах, в Киевской области произошла масштабная перестрелка, в ходе которой полиция задержала 10 человек, 3 участника конфликта ранены.

Позднее Броварской суд арестовал уже 20 лиц,задержанных в ходе стрельбы в Броварах Киевской области, на 60 дней ареста без права внесения залога.

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