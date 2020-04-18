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18 апреля 2020, суббота, 07:13 74
Жизнь 2020-04-18T07:45:02+03:00
Українські Новини
Пасха дома: как отметить праздник в условиях карантина

Пасха дома: как отметить праздник в условиях карантина

Елена Новикова
Пасха, Паска, Писанки, Пасхальная неделя, Пасха-2020, Великдень-2020, Пасхальное богослужение, Крашенки, Пасхальные выходные, трансляция богослужений
Праздничная паска. Фото: Smachno.ua
Праздничная паска. Фото: Smachno.ua

В этом году украинцы будут отмечать Пасху в условиях карантина. Власти призывают людей сидеть дома и не посещать церкви. А пасхальное богослужение некоторые церкви проведут в онлайн-режиме. О том, как отметить Пасху 2020 в уловиях карантинных ограничений, расскажут Українські Новини.

В Великую или Тихую субботу принято красить яйца, печь паски и подготавливать пасхальнуюю корзину. В этом году можно сосредоточиться исключительно на подготовке пасхального стола и привлечь к готовке всю семью. Ароматная выпечка наполнит захавами весь дом, а процесс изготовления крашенок и писанок очень сам по себе очень увлекательный.

Также в субботу пройдет прямая трансляция схождения Благодатного огня 2020. Ее можно будет посмотреть на телеканале "Интер". Начало в 13:30. Паломников в этом году на место схождения Благодатного огня в Храм Гроба Господня не допустят, потому в церемонии будут участвовать лишь 10 священнослужителей.

В ночь с 18 на 19 апреля телеканалы "1+1" и "UA: Первый" будут транслировать богослужения Украинской православной церкви. Также богослужение УПЦ транслировать "Интер" и "Украина". А 19 апреля телеканалы "ICTV" и "UA: Первый" будут транслировать богослужение Украинской греко-католической церкви.

По традиции, после пасхального богослужения и освещения куличей принято собираться за праздничным столом, молитвы можно произнести всей семьей за столом.

Хорошему настроению будут способствовать и пасхальные игры, в которые можно играть в квартире или доме. Например, стукая тупым или острым концом крашеного яйца яйцо соперника, человек старается выиграть как можно больше целых яиц. Треснувшее яйцо означает проигрыш.

Часть пасхальных выходных можно посвятить просмотру семейных, детективных фильмов или триллеров. Также благодаря современным технологиям можно путешествовать, не выходя из дома. А Google Arts&Culture запустила новую коллекцию Family Fun with Arts & Culture, которая поможет по-новому узнать об искусстве, животных, науке, космосе, книгах и музыке. 

Ранее Українські Новини рассказывали о том, какое значение придается продуктам в пасхальной корзине.

Также о том, какие шесть правил помогут выбрать качественные яйца на Пасху.

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