Оригинальные крашенки: 7 легких способов сделать красивые пасхальные яйца

Началась Страстная неделя, и в то время, как католики уже отпраздновали Пасху с небольшими отличиями в традициях, православные христиане только готовятся к самому важному торжеству в году. Одним из важнейших атрибутов его, конечно же, считаются красочные яйца – крашенки. Українські Новини собрали интересные способы сделать крашенки различной сложности в домашних условиях.

Самый простой вариант оформить яйца к празднику – это, конечно же, использовать привычные всем продукты из собственного холодильника. Например, луковая шелуха даст коричневато-красный цвет, свекла превратит скорлупу в розовый, а куркума – в желтый. Но самым необычным и приятным цветом станет сиреневый, который можно получить с помощью обычной черники.

Крашенки. Фото: pixabay.com

Шелуху лука нужно будет проварить примерно час, чтобы она отдала цвет, а после в той же воде сварить яйца. Насыщенность цвета будет зависеть от количества продукта, брошенного в воду и времени его вываривания.

Куркума дает яркий желтый цвет: достаточно прокипятить воду в течение 10-20 минут с всего несколькими ложками специи, а потом окунуть в получившееся яйца.

А чтобы получить сиреневый окрас, нужно растолочь ягоды черники в воде и проварить с яйцами. Некоторым удается использовать даже варенье или сок.

Навести красоту на яйце можно и с помощью купленной краски. Обычно такая продается в нескольких цветах. Но ее главный минус – разводы. Но даже с помощью них можно сделать незамысловатый, но более приятный глазу узор. Для этого достаточно лишь перестать пытаться скрыть подтеки и неравномерность цвета, дав волю лишним мазкам и движениям.

Небрежное окрашивание. Фото: pixabay.com

Либо наносить пищевую краску с помощью кисти, расписывая яйцо.

Роспись. Фото: pixabay.com

Еще в старину для нанесения сложных орнаментов использовали писачки и свечи. Это инструмент с маленькой металлической чашей, в котором подогревался воск с помощью огня. Сначала яйцо окрашивали в основной цвет. Затем с помощью писачка разогретый жидкий воск наносили на скорлупу, чтобы закрыть места, на которые краска попасть не должна (своеобразный восковой трафарет), а затем окунали в другой цвет. То, что не было закрыто воском принимало другой тон, и появлялась писанка, каждый элемент которой был символичным.

Писанка. Фото: pixabay.com

Нынче с помощью капель воска со свечи можно сделать точечный узор на окрашенном яйце. Либо сделать трафарет из подручных материалов.

Точечный узор. Фото: pixabay.com

Самым изощренным, но простым вариантом для нанесения рисунка можно назвать использование обычной зубной щетки. Ее следует окунуть в желанную краску, особенно нарядно смотрится золотой цвет, и проведя по ворсинкам пальцем, сделать красочные брызги на яйце.

Также можно обратиться к наклейкам или декупажу яиц. Последний вариант происходит с помощью салфеток с узором. Аккуратно оторвав часть салфетки, на которой присутствует рисунок, нужно положить ее на уже сваренное яйцо и смазать белком, который выступит природным и достаточно крепким клеящим средством. После чего оставить обсохнуть получившемуся в течение нескольких часов.

Декупаж яиц. Фото: pixabay.com

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