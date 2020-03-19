Виртуальные экскурсии и спектакли. Как провести онлайн-досуг на карантине

В Украине с каждым днем все теплее, хочется больше времени проводить на улице и дышать свежим воздухом. Однако украинцам во время общенационального карантина не рекомендуют выходить без надобности на улицу и работать из дома. Українські Новини расскажут, как провести онлайн-досуг на карантине.



Музыка и театр

Оркестр Берлинской филармонии, один из лучших в мире, будет исполнять концерты без зрителей в течение всего марта. Записи будут в свободном доступе (по коду BERLINPHIL)

Театр Ивана Франко открывает архивные представления для просмотра онлайн. Есть много спектаклей с участием непревзойденного Богдана Ступки. Расписание можно посмотреть здесь.

Берлинская опера транслирует представления. Расписание обновляется, а репертуар постоянно пополняется.

Музеи

Лувр предлагает осуществить виртуальные экскурсии. Здесь собраны видео выставки музея, о знаковых и легендарных шедеврах, также видео из открытий выставок разных лет.

Музей Соломона Гуггенхайма, Нью-Йорк. Уникальные коллекции в специальном разделе. Здесь около 1700 произведений искусства от 625 художников.

Британский музей (Лондон) предлагает своим виртуальным посетителям доступ к обширной коллекции.

А также возможность совершить увлекательные виртуальные экскурсии на официальном YouTube-канале.

Книги онлайн

Бесплатные музейные книжки-раскраски из 113 музеев мира. Это развлечение и для детей, и для взрослых.

Интересный курс "Национальные поэты" от Художественного Арсенала - это также о книгах. Много неизвестного о хорошо известных писателях.

Фильмы

Стриминговая платформа для легального просмотра кино.



Как сообщали Українські Новини, Зеленский анонсировал запуск онлайн-уроков для школьников 5-11 классов со следующей недели.



Также захватывающие сериалы, чтобы не скучать на карантине.



Кроме того, как подтянуть английский за три недели карантина.