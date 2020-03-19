подписаться на рассылку
27.2 28.3
29.2 30.9
˟
  • Новости
  • Жизнь
  • Виртуальные экскурсии и спектакли. Как провести онлайн-досуг на карантине
19 марта 2020, четверг, 19:48 18
Жизнь 2020-03-19T20:15:01+02:00
Українські Новини
Виртуальные экскурсии и спектакли. Как провести онлайн-досуг на карантине

Виртуальные экскурсии и спектакли. Как провести онлайн-досуг на карантине

Валерия Драгомирова
Карантин, Музеи, Фильмы, Онлайн, театры, Досуг
Ноутбук. Фото: pixabay
Ноутбук. Фото: pixabay

В Украине с каждым днем все теплее, хочется больше времени проводить на улице и дышать свежим воздухом. Однако украинцам во время общенационального карантина не рекомендуют выходить без надобности на улицу и работать из дома. Українські Новини расскажут, как провести онлайн-досуг на карантине.


Музыка и театр

Оркестр Берлинской филармонии, один из лучших в мире, будет исполнять концерты без зрителей в течение всего марта. Записи будут в свободном доступе (по коду BERLINPHIL)

Театр Ивана Франко открывает архивные представления для просмотра онлайн. Есть много спектаклей с участием непревзойденного Богдана Ступки. Расписание можно посмотреть здесь.

Берлинская опера транслирует представления. Расписание обновляется, а репертуар постоянно пополняется.

Музеи

Лувр предлагает осуществить виртуальные экскурсии. Здесь собраны видео выставки музея, о знаковых и легендарных шедеврах, также видео из открытий выставок разных лет.

Музей Соломона Гуггенхайма, Нью-Йорк. Уникальные коллекции в специальном разделе. Здесь около 1700 произведений искусства от 625 художников.

Британский музей (Лондон) предлагает своим виртуальным посетителям доступ к обширной коллекции.

А также возможность совершить увлекательные виртуальные экскурсии на официальном YouTube-канале.

Книги онлайн

Бесплатные музейные книжки-раскраски из 113 музеев мира. Это развлечение и для детей, и для взрослых.

Интересный курс "Национальные поэты" от Художественного Арсенала - это также о книгах. Много неизвестного о хорошо известных писателях. 

Фильмы

Стриминговая платформа для легального просмотра кино.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский анонсировал запуск онлайн-уроков для школьников 5-11 классов со следующей недели. 

Также захватывающие сериалы, чтобы не скучать на карантине

Кроме того, как подтянуть английский за три недели карантина.

Больше новостей о: Карантин Музеи Фильмы Онлайн театры Досуг

В связи с карантином нотариусы работают в дежурном...
В столице откроется музей истории Труханова остров...
Кабмин увеличил на 40 млн гривен поддержку театров...
Пять фильмов, которые помогут не заскучать во врем...
В Киеве зафиксировали третий случай коронавируса
Еще один украинец заболел коронавирусом в Житомире
Новости
МОЗ подтвердил 21 случай коронавируса, добавились Днепропетровская и Ивано-Франковская области 20:26
Из-за коронавируса безработными могут стать до 25 миллионов человек, – МОТ 20:19
За увольнение во время карантина работодателю грозит штраф и исправительные работы 20:12
Коронавирус. Фото: Днепровская ОГА
В Днепропетровской области зафиксировали первые случаи коронавируса 20:07
Власть придумала, как заработать и поделить сотни миллионов на коронавирусе, - Охрименко 20:04
больше новостей
Выплаты получат не все. Кому из пенсионеров и сколько доплатят из-за коронавируса 06:00
Надбавка пенсионерам из-за коронавируса: стало известно, когда проведут выплаты 06:00
Доллар достиг отметки 27. Курс валют от НБУ в среду 06:00
Гривна продолжает стремительно падать. Курс от НБУ в четверг 06:00
В Украине снизили тарифы на тепло: насколько уменьшатся платежки украинцев 05:32
больше новостей
Санитарка, уволенная в Радомышле, должна быть восстановлена на работе с извинениями руководства, – Павленко 19:01
Выплаты получат не все. Кому из пенсионеров и сколько доплатят из-за коронавируса 06:00
Кадровый скандал в правительстве: Чернобыльской зоной теперь руководит фигурантка расследования о продаже должностей, - СМИ 09:49
Зеленский анонсировал запуск онлайн-уроков для школьников 5-11 классов со следующей недели 22:00
В России оконфузились, сообщив о закрытии из-за коронавируса несуществующего львовского метро 23:48
больше новостей
Во многих аптеках Киева раскупили парацетамол
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok