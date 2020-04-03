Что посмотреть на карантине. Подборка лучших детективов

Скоротать время на карантине помогут не только онлайн-курсы и настольные игры, но и хорошее кино. Ведущий детективного цикла "Вещдок" на "Интере" Артем Позняк рекомендует не обходить вниманием детективы. Ведь захватывающий сюжет и интрига, характерные для этого жанра, – лучший способ переключиться и отвлечься от плохих новостей. Телеведущий поделился своей подборкой любимых фильмов и сериалов, пишет пресс-служба телеканала.

"Остров проклятых" с Леонардо Ди Каприо в главной роли. Психологический триллер Мартина Скорсезе по роману "Закрытый остров" Денниса Лехейна. Это четвертая совместная работа известного режиссера с оскароносным актером. В центре сюжета – два американских судебных пристава, отправившихся на остров в штате Массачусетс, чтобы расследовать исчезновение пациентки клиники для умалишенных преступников. Но из-за обрушившегося урагана главные герои сами оказываются запертыми в этой клинике.

Остров проклятых

"Достать ножи" с Дэниелом Крейгом и Крисом Эвансом. Это история расследования убийства известного автора криминальных романов Харлана Тромби. Мужчину находят мертвым в собственном доме после празднования его 85-летия. Все выглядит как самоубийство. Однако через день частный детектив Бенуа Блан получает анонимное письмо с просьбой заняться расследованием убийства Тромби. Под подозрение попадают все члены семейства.

Достать ножи

Сериал "Большая маленькая ложь" отличается действительно звездным составом: Николь Кидман, Риз Уизерспун, Шейлин Вудли, Лора Дерн, Зои Кравиц и даже Мэрил Стрип, появляющаяся во втором сезоне. К слову, Риз Уизерспун и Николь Кидман также выступили продюсерами картины. А во время работы актрисы настолько сдружились, что после съемок Уизерспун даже купила себе дом по соседству с Кидман. Сериал рассказывает о нескольких месяцах, предшествующих загадочному убийству на благотворительном школьном балу. Авторы держат интригу до конца. До последней серии первого сезона зрителям не известно не только имя преступника, но и кого именно убили.

Большая маленькая ложь

"Прежде, чем я усну". Это детективный триллер о женщине, потерявшей память: последние двадцать лет каждое утро ей приходится по крупицам восстанавливать собственную жизнь. Здесь тоже в главной роли Николь Кидман, а ее партнером выступил Колин Ферт. Кстати, именно Кидман настояла, чтобы на главную мужскую роль пригласили Ферта. До этого актеры уже снимались вместе в драме "Возмездие".

Прежде, чем я усну

Сериал "Мыслить как преступник" рассказывает о работе спецподразделения ФБР, специализирующегося на поведенческом анализе действий преступников. Сериал стал настолько популярным, что вскоре по его мотивам создали одноименную компьютерную игру.

Мыслить как преступник

Сериал "Настоящий детектив". Многосерийная криминальная драма рассказывает о двух детективах, которые занимаются расследованием загадочного убийства. Но поиски преступника растягиваются на долгих 17 лет. В главных ролях – Мэттью МакКонахи и Вуди Харрельсон. Кстати, продюсеры так хотели заполучить в свой фильм МакКонахи, что даже предложили актеру самому выбрать себе роль. Уже вышли второй и третий сезоны, в которых полицейских сыграли Колин Фаррелл и Махершала Али.

Настоящий детектив

Сериал "Следствие по телу". Главная героиня – выдающийся нейрохирург Меган Хант, которой после автомобильной аварии приходится распрощаться с работой врача. И она решает свои познания в медицине использовать для раскрытия преступлений. Любопытно, что исполнительница главной роли Дана Дилейни, как и ее героиня, пережила автомобильную аварию. Но для актрисы все обошлось сломанными пальцами.

Следствие по телу





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