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10 апреля 2020, пятница, 20:00 1148
Жизнь 2020-04-10T20:00:01+03:00
Українські Новини
Что посмотреть на карантине. Топ-5 фильмов с непредсказуемой развязкой

Что посмотреть на карантине. Топ-5 фильмов с непредсказуемой развязкой

Таня Войтюк
Кино, Фильмы, Комедия, Триллер, драма

Время на карантине, который вероятно продлят до мая, тянется бесконечно. Но скоротать его поможет не только просмотр онлайн-курсов, но и хорошее кино. Українські Новини подобрали десятку фильмов разных жанров с неожиданным финалом.

1. Невидимый гость 

Жанр: Триллер, Детектив

"Молодой бизнесмен года" и глава счастливого семейства Адриан Дория попадает под арест по обвинению в убийстве своей любовницы Лауры.  Он обращается за помощью к опытному адвокату Вирджинии Гудман, твердо нацеленной на победу перед выходом на пенсию. Вирджиния вынуждает Андриана раскрыть всю правду о своих отношениях с Лаурой, которые приняли неожиданный оборот после одного трагического происшествия на дороге. 

Флешбеки, семейные тайны, драматические интриги – иделаьный набор для атмосферного триллера.

Скриншот Скриншот "Невидимый гость"

2. Законопослушный гражданин

Жанр: Триллер 

История альтернативного правосудия, которое вершит отец. Потеряв семью и разочаровавшись в системе, снисходительно отпустившей одного из преступников, зверски убившего его жену и дочь, Клайд Шелтон решает творить возмездие своими руками.

Скриншот Скриншот "Законопослушный гражданин"

3. Исчезнувшая

Жанр: Драма, Триллер

Писатель Ник Данн и его очаровательная жена Эми кажутся идеальной семейной парой…пока Эми загадочным образом не исчезает в пятую годовщину их свадьбы. Ник становится главным подозреваемым в деле о пропаже супруги. Чем больше времени проходит с ее исчезновения, тем сильнее полиция и общественность сомневаются, что знали Ника, Эми и их жизнь на самом деле.

Скриншот Скриншот "Исчезнувшая"

4. Фокус 

Жанр: Комедия

Опытный и очень одаренный мошенник берет под свое крыло начинающую воровку. Используя свои шикарные внешние данные и острый ум, красавица-блондинка делает недюжинные успехи в этом нелегальном бизнесе и вскоре становится самой способной и талантливой ученицей, которые когда-либо бывали у героя. Большие деньги, опасность, адреналин - идеальный коктейль для мошенников.

Скриншот Скриншот "Фокус"

5. Семь

Жанр: Драмы

До пенсии детективу Сомерсету осталось всего ничего. И ему бы не браться уже за новое дело, по всему, обещающее быть чрезвычайно запутанным, а попросту тихонько отсидеться недельку, перебирая бумажки. Однако бывалый сыщик просто не такой человек. Но даже он, со всем своим чутьем и опытом, не сразу догадается, что вместе с новым молодым напарником оказался втянут в сложную многоходовку, разыгранную набожным изувером.

Скриншот Скриншот "Семь"

Ранее Українські Новини о подборке лучших детективов для ценителей тайн и загадок в духе Шерлока Холмса.

Также все эти фильмы можно посмотреть в онлайн-кинотеатрах.

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