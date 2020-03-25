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25 марта 2020, среда, 13:45 4418 Инфографика
Кабмин 2020-03-25T14:45:50+02:00
Українські Новини
Кабмин продлил карантин и ввел чрезвычайную ситуацию. Украинцы будут праздновать Пасху с ограничениями

Кабмин продлил карантин и ввел чрезвычайную ситуацию. Украинцы будут праздновать Пасху с ограничениями

Анна Рудык
Кабмин, Чрезвычайное положение, коронавирус в Украине, карантин в Украине

Кабинет Министров, как и анонсировал, продлил карантин и ввел чрезвычайную ситуацию во всех регионах до 24 апреля.

Соответствующее решение Кабмин принял на заседании в среду, передают Українськi Новини.

Решение предусматривает продолжение действия карантина с 3 апреля до 24 апреля и введение чрезвычайной ситуации во всех регионах Украины сроком на 30 дней.

"Мы продолжаем карантин и вводим чрезвычайную ситуацию в Украине на всей территории на 30 дней сроком до 24 апреля 2020 года, то есть чрезвычайная ситуация и карантин действуют до 24 апреля 2020 года с возможностью его дальнейшего продления согласно действующему законодательству или, если справимся и преодолеем эту ситуацию раньше, тогда отдельно будем принимать решение на заседании Кабинета Министров", - сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Кабмин также принял решение о переводе системы гражданской защиты в режим чрезвычайной ситуации.

Как отличается чрезвычайное положение и чрезвычайная ситуация. Инфографика: facebook.com/vpysarenkoКак отличается чрезвычайное положение и чрезвычайная ситуация. Инфографика: facebook.com/vpysarenko

Разница между чрезвычайным положением от ситуацией. Инфографика: facebook.com/vpysarenkoРазница между чрезвычайным положением от ситуацией. Инфографика: facebook.com/vpysarenko

Отличия чрезвычайного положения от чрезвычайной ситуацииОтличия чрезвычайного положения от чрезвычайной ситуации

Как сообщали Українські Новини, Киев ввел режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса еще 22 марта.

Ранее, 23 марта, Кабинет Министров установил режим чрезвычайной ситуации в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях.

А в МОЗ за стуки подтвердили 29 новых случаев коронавируса, всего 113 зараженных.

Также Тернопольськой области зафиксировали четвертую в Украине смерть от коронавируса. Умерший контактировал с со священником на похоронах в Залещиках, который первым заболел коронавирусом.

Кроме того, мы писали, что заразиться коронавирусом можно не только на улице, но и у себя дома.

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