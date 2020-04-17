Пасха-2020: что приготовить на пышный пасхальный стол

До Пасхи-2020 всего ничего, отмечать ее все будут дома на карантине, а значит, и праздничный стол должен быть пышным и вкусным, чтоб каждому домочадцу нашлось на нем что-то по душе. Рецептов пасок Українські Новини рассказали уже с десяток, как красить яйца - тоже рассказали, а вот что приготовить на пасхальный стол - расскажем сейчас.

Конечно же первое, что должно быть на пасхальном столе - это свежеиспеченная паска, со вкусной верхушечкой, а еще творожная - мягкая и сладкая. А также - отваренные разноцветные яйца, радующие глаз. Но не стоит забывать и о том, что после Великого поста так хочется чего-то мясного, но лучше всего - это мясные блюда будут сытные, но не жирные, так как после поста не стоит перегружать организм.

Поэтому из мясных праздничных блюд отлично подойдет:

1) Запеченный кролик с розмарином

2)Голубцы

3)Говядина с овощами

4)Буженина на пасхальный стол

5)Холодец

Буженина. Фото: milaclub.com

Пасхальные салаты:

А вот салаты на пасхальный стол можно сделать легкими. Например:

1)Салат из огурцов, редиса и куриных яиц

2)Весенний оливье с зеленым луком

3)Салат из пекинской капусты, курицы и кукурузы

Салат из пекинской капусты. Фото: koolinar.ru

Рыбные блюда:

1)Запеченная рыба в соли

2)Рыбные котлеты

Запеченная в соли рыба. Фото: koolinar.ru

Гарниры:

В качестве гарнира на пасхальный стол отлично подойдет картофель или пшеничная крупа.

1)Запеченный в духовке картофель по-деревенски

2)Запеченный в духовке картофель в горшочках

3)Отваренный со специями булгур

4)Картофельные "гармошки" с беконом

Картофельные гармошки. Фото: alimero.ru

Ранее Українські Новини рассказывали, как приготовить ароматное заливное из говядины. Рецепт пикантного холодца на Пасху.

Также на Пасху можно приготовить сочные рыбные котлеты без лука.

Кроме того, дома можно приготовить королевскую паску с творогом и сметаной.