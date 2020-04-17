Пасха в карантин: в МВД рассказали, можно ли идти в церковь и как посвятить паски

Более детально о запретах на пасхальные праздники во время карантина говорится в публикации Українських Новин.

"В местах богослужений может присутствовать ограниченное количество людей, а именно: священник, прислужник, дьяк и лица, которые технически обслуживают Богослужение и обеспечивают онлайн-трансляцию. Обязательным условием является ношение защитных масок или респираторов всеми присутствующими, кроме священнослужителя”, - говорит МВД.

При этом, верующие смогут посетить службу, но с ограничениями. Верующим не возбраняется посещать храмы, но одновременно в нем не должно быть больше двух человек в больших храмах и одного в храмах меньшего размера, не считая священнослужителей. Все присутствующие обязаны носить маски, а извне не должно быть очередей.

Полиция уверяет, что освятить пасхальные корзины можно будет посредством несколько возможностей. В городах, священнослужители могут быть приглашены в пекарни, на заводы или в магазины, для освящения там пасок, таким образом, все желающие могут купить уже освященный хлеб. В сельской местности, верующие смогут выставить пасхальные корзины за ворота, а священник сможет пройти по улицам и освятит их. Таким образом, как уверяют в МВД, удастся минимизировать количество контактов между людьми.

Будет ли полиция нести службу на Пасху возле храмов, вопрос открытый. На момент публикации материала, Нацполиция так и не отреагировала на запрос издания. Однако, в конце марта в Офисе президента состоялось совещание при участии главы государства и глав всех церквей. На встрече обсуждалась возможность размещения патрулей возле храмов и церквей. В случае большого скопления людей они должны проводить беседы с верующими и разъяснять, что собираться толпами опасно не только для них самих, а и для здоровья окружающих.

Как сообщали Українські Новини, Владимирский собор проведет пасхальную службу в храме и не будет выгонять прихожан.

Ранее Українські Новини писали о том, что означают пасхальные яйца и для чего христиане святят их на Пасху, а также о том, что символизирует паска и какое значение ей придается.