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17 апреля 2020, пятница, 00:00 615
Силовые структуры 2020-04-17T00:00:01+03:00
Українські Новини
Пасха в карантин: в МВД рассказали, можно ли идти в церковь и как посвятить паски

Пасха в карантин: в МВД рассказали, можно ли идти в церковь и как посвятить паски

Надежда Комендантова
МВД, Церковь, Карантин, Запрет богослужений, Нацполиция, Пасха-2020, Пасхальное богослужение
Пасха. Фото: pixabay
Пасха. Фото: pixabay

В то время, как в 2020 году в связи с карантином из-за коронавируса украинская Греко-католическая церковь будет проводить освящение пасок онлайн, Киево-Печерская лавра проведет Пасхальную службу во дворе перед храмом с 23:00 с соблюдением всех установленных властью правил, а Синод ПЦУ принял решение провести закрытые богослужения на Пасху, Министерство внутренних дел определило формат проведения богослужений на Пасху.  

Более детально о запретах на пасхальные праздники во время карантина говорится в публикации Українських Новин.

"В местах богослужений может присутствовать ограниченное количество людей, а именно: священник, прислужник, дьяк и лица, которые технически обслуживают Богослужение и обеспечивают онлайн-трансляцию. Обязательным условием является ношение защитных масок или респираторов всеми присутствующими, кроме священнослужителя”, - говорит МВД.

При этом, верующие смогут посетить службу, но с ограничениями. Верующим не возбраняется посещать храмы, но одновременно в нем не должно быть больше двух человек в больших храмах и одного в храмах меньшего размера, не считая священнослужителей. Все присутствующие обязаны носить маски, а извне не должно быть очередей.

Полиция уверяет, что освятить пасхальные корзины можно будет посредством несколько возможностей. В городах, священнослужители могут быть приглашены в пекарни, на заводы или в магазины, для освящения там пасок, таким образом, все желающие могут купить уже освященный хлеб. В сельской местности, верующие смогут выставить пасхальные корзины за ворота, а священник сможет пройти по улицам и освятит их. Таким образом, как уверяют в МВД, удастся минимизировать количество контактов между людьми.

Будет ли полиция нести службу на Пасху возле храмов, вопрос открытый. На момент публикации материала, Нацполиция так и не отреагировала на запрос издания. Однако, в конце марта в Офисе президента состоялось совещание при участии главы государства и глав всех церквей. На встрече обсуждалась возможность размещения патрулей возле храмов и церквей. В случае большого скопления людей они должны проводить беседы с верующими и разъяснять, что собираться толпами опасно не только для них самих, а и для здоровья окружающих.

Как сообщали Українські Новини, Владимирский собор проведет пасхальную службу в храме и не будет выгонять прихожан.

Ранее Українські Новини писали о том, что означают пасхальные яйца и для чего христиане святят их на Пасху, а также о том, что символизирует паска и какое значение ей придается.

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