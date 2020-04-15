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15 апреля 2020, среда, 07:15 112
Жизнь 2020-04-15T07:15:01+03:00
Українські Новини
Пасхальные символы: какое значение придается продуктам в пасхальной корзине

Пасхальные символы: какое значение придается продуктам в пасхальной корзине

Елена Новикова
Пасха, Пасхальная корзина, Символы, Пасха-2020, Великдень-2020
Пасхальная корзина. Фото: jdu.com
Пасхальная корзина. Фото: jdu.com

В воскресенье, 19 апреля, православные христиане будут отмечать Пасху. В этом году праздник пройдет в условиях карантина. Но многи церкви будут транслировать богослужение. О том, что принято класть в пасхальную корзину, а также о том, что символизирует каждый из продуктов, расскажут Українські Новини.

В праздничной пасхальной корзине в обязательном порядке должны присутствовать:

  1. Паска. Она - ангельский хлеб, которым стал для нас Иисус Христос, символ воскресения. Это хлеб вечной жизни, сошедший с неба, это духовная пища. Кроме этого паску считают символом Агнца, который добровольно был заколот на кресте, освободив людей от бед и болезней. Тут важны даже детали: тесто на поясе изготавливают из закваски на дрожжах. Это - символ Царства Небесного. Паску обычно выпекают в Чистый четверг или в субботу. Делать это нужно с чистыми помыслами и с молитвой на устах.
  2. Яйца. Это символы новой жизни и возрождения. Традиционно их расписывают в Страстную пятницу. Считается, что такое яйцо не портится. Раньше яйца в корзину ложили уже очищенными, чтобы потом не выбрасывать освящённую скорлупу. Если же яйца освячивали в скорлупе, то потом её закапывали на огороде. Яйца в корзину клали столько, сколько людей в доме, но обязательно непарное число.
  3. Сыр и масло. Молоко является сырьем, которое не создано человеческими руками, а является даром природы. Так, как мать кормит своего ребенка молоком, так же сыр и масло являются символами жертвенности и нежности Бога.
  4. Ветчина или колбаса. Это символ душевной радости, которая приходит от исполнения человеком Божьей воли.
  5. Хрен. Считается, что он делает человека крепче, так как христианин, принимающий таинство Исповеди во время пасхального периода душевно оздоравливается. Также он означает крепкие корни, которое может дать вера в Воскресение.
  6. Соль. Она символизирует достаток. В библии соль - это связь между Богом и его народом. Ещё соль считается оберегом. Раньше в дом приходили с хлебом-солью и в дорогу с собой брали щепотку соли. Верующий должен сохранять чистоту своего сердца, чтобы подражать Христу, который сказал: "Вы - соль земли" (Мф. 5, 13). Иначе его христианство потеряет силу, так, как это может произойти с солью.
  7. Полотенце. Нити, из которых сотканы полотенца, символизируют жизнь. Богородица на иконе Благовещения держит в руках веретено с ниткой, когда Гавриил возвещает, что она станет матерью жизни. Плетение нити кроме этого может быть символом вечности, потому что это процесс, который можно продолжать бесконечно.
  8. Свеча. Она символизирует свет, который выносится наружу среди людей так, как жертва Иисуса на кресте вызвала восстановление нашего внутреннего света.

Ранее Українські Новини, рассказывали о том, во сколько украинцам обойдется собрать традиционную корзину.

Также о том, зачем окрашивать яйца и что означают их цвета.

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