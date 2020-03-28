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28 марта 2020, суббота, 09:00 598
Жизнь 2020-03-28T09:00:01+02:00
Українські Новини
Что посмотреть на карантине: пять комедийных фильмов для всей семьи

Что посмотреть на карантине: пять комедийных фильмов для всей семьи

Елена Новикова
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В Украине продлили карантин до 24 апреля и настоятельно рекомендуют не выходить на улицу без особой надобности. Когда все фильмы и сериалы просмотрены, книги перечитаны, а каждый уголок дома убран, возникает вопрос о том, чем еще можно заняться на карантине. Українські Новини составили подборку комедийных фильмов для всей семьи, которые помогут разнообразить время.

Соник в кино

Однажды полицейский по имени Том встречает реактивного синего ежа Соника и объединяет с ним свои силы, чтобы вступить в схватку с чудаковатым Айво Роботником, который также известен как доктор Эггман. Айво Рботник собирается соединить все изумруды Хаоса, а это точно закончится добром. В главных ролях Джим Керри и Джеймс Марсден.

 

Удивительное путишествие доктора Дулиттла

Фильм про доктора Дулиттла — врача-ветеринара, который живет в викторианской Англии. Не так давно он потерял жену. С тех пор стал жить как затворник в своем огражденном высокими стенами поместье, где вместе с ним живут редкие животные. Но когда жизнь юной королевы оказывается под угрозой, только Дулиттл может помочь. Он отправляется в удивительное путешествие к мифическому острову. Там Дулиттл ищет лекарства и заводит знакомства с новыми экзотическими существами. В главных ролях Роберт Дауни мл., Антонио Бандерас, Майкл Шин и многие другие.

 

Игры с огнем

Суровый начальник пожарной части Джейк Карсон и его команда опытных пожарных спасают троих детей, которые оказались на пути наступающего лесного пожара, они быстро понимают, что никакие тренировки не могли подготовить их к самой сложной работе. Им предстоит стать няньками. 

 

Невероятный мир глазами Энцо

В центре фильма находится пес автогонщика Денни Свифта, которого гонщик купил еще в начале своей карьеры. Золотого ретривера Денни называет Энцо в честь легендарного итальянского автопроизводителя Энцо Феррари. С этого момента пес становится преданным другом и неотъемлемой частью жизни своего владельца, проживая вместе с ним все взлеты и падения.

 

Алладин

Фильм от легендарного режиссера Гая Ричи. Молодой воришка по имени Аладдин хочет стать принцем, чтобы жениться на принцессе Жасмин. Однако, визирь Аграбы Джафар планирует захватить власть над Аграбой, а для этого ему нужно заполучить волшебную лампу, которая хранится в пещере чудес. Но ему нет туда доступа, войти в пещеру может только Алладин. 

 

Ранее Українські Новини рассказывали о том, как можно разнообразить онлайн-досуг. Также составляли плейлист для карантинной вечеринки.

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