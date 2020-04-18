Великая или Страстная суббота — приметы и запреты

После Страстной Пятницы у христиан восточного обряда наступает Страстная Суббота, которую в народе также называют Великой или Красильной, в 2020 году этот день припадает на 17 апреля.

Для каждого верующего христианина этот день считается особенным, ведь он предшествует светлому празднику Пасхи.

В Великую субботу заканчивают все приготовления к Пасхе - пекут паски, заканчивают готовить блюда и украшать дом. Также это последний день Великого поста. А этот день людям, которые придерживаются поста, рекомендуют отказаться по максимуму от пищи, как и в Страстную Пятницу.

Что нельзя делать

В ночь с субботы на воскресенье желательно не ложиться спать, в это время в храмах проходят пасхальные богослужения, хоть в этом году оно и будет проходить по максимуму в онлайн режиме. Считается, что тот, кто не будет спать, обеспечит себе здоровье и удачу на будущий год, а незамужняя девушка - счастливый брак. Наши предки верили, что в эту ночь счастье ходит рядом, поэтому очень важно его не проспать.

Несмотря на то, что Пасха наступит уже в полночь, праздничная трапеза разрешается только утром, до этого есть нельзя.

Людям, которые постятся в этот день нельзя есть ту пищу, которая приготовлена ​​на огне или с использованием растительного масла.

Отказаться от веселья. Это все еще время поста, а значит, нужно не только ограничить себя в еде, но и в радости, веселье.

Воздерживаться от интимной близости. Вообще, это правило распространяется на весь период Великого поста.

Нельзя ходить на рыбалку или охоту.

Запрещено уборка в доме в любом его виде: как не стирать, не гладить и не убирать. Все хозяйственные дела этого плана стоило закончить еще в Чистый четверг.

Не мыться самим.

Отказаться от работы с землей, то есть на время оставить свои садово-огородные участки.

Конечно же, никакого рукоделия.

Исключается вся физическая работа, особенно это касается различных строительных дел.

В церкви от отмечают, что не стоит накануне Пасхи ругаться и ссориться. Нужно позволить вере, благодати, любви и добру вступить в вашу жизнь и наполнить ваше сердце. Это и есть самая важная и главная подготовка к столь светлому и великому празднику, как Пасха.

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