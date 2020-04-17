Виртуальные экскурсии и достопримечательности не выходя из дома. Список онлайн развлечений

Ко Всемирному дню искусства Google Arts & Culture запустила новую коллекцию Family Fun with Arts & Culture, которая поможет по-новому узнать об искусстве, животных, науке, космосе, книгах и музыке в период карантина, когда миллионы людей сидят дома.

Можно узнать, что находится внутри черной дыры, прогуляться с гигантом Юрского периода в виртуальной реальности или даже попрактиковать магию Гарри Поттера. А для самых маленьких, можно понаблюдать за любопытным пингвином в виртуальной экскурсии по музейным галереям.

35 культурных учреждений, в том числе Фонд Атасси (ОАЭ), Музей современного искусства в Буэнос-Айресе (Аргентина), Palazzo Monti (Италия), Йельский центр британского искусства (США), представили более 100 различных онлайн-выставок с более 18 000 новых художественных произведений , артефактов и историй. Коллекция Nakamura Keith Haring в Японии – единственный в мире музей, эксклюзивно представляющий произведения Кита Харинга. Исследуйте более 50 его произведений искусства, включая ярко-желтого ангела, который расправляет свои большие крылья, оцифрованные в сверхвысокой четкости.

Кроме того, можно ознакомиться с этим списком развлечений в Arts & Culture, а также исследовать культурные чудеса Италии, Франции, Испании и Великобритании, не выходя из дома.

Можно также загрузить бесплатное приложение для iOS или Android.



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