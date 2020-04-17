подписаться на рассылку
27 27.5
29.25 29.95
˟
  • Новости
  • Жизнь
  • Lifestyle
  • Виртуальные экскурсии и достопримечательности не выходя из дома. Список онлайн развлечений
17 апреля 2020, пятница, 07:00 111
Lifestyle 2020-04-17T07:00:01+03:00
Українські Новини
Виртуальные экскурсии и достопримечательности не выходя из дома. Список онлайн развлечений

Виртуальные экскурсии и достопримечательности не выходя из дома. Список онлайн развлечений

Валерия Драгомирова
Искусство, Карантин, Экскурсии, достопримечательности, Google Arts & Culture
Пингвин в галерее. Фото: Google
Пингвин в галерее. Фото: Google

Ко Всемирному дню искусства Google Arts & Culture запустила новую коллекцию Family Fun with Arts & Culture, которая поможет по-новому узнать об искусстве, животных, науке, космосе, книгах и музыке в период карантина, когда миллионы людей сидят дома.

Можно узнать, что находится внутри черной дыры, прогуляться с гигантом Юрского периода в виртуальной реальности или даже попрактиковать магию Гарри Поттера. А для самых маленьких, можно понаблюдать за любопытным пингвином в виртуальной экскурсии по музейным галереям.

35 культурных учреждений, в том числе Фонд Атасси (ОАЭ), Музей современного искусства в Буэнос-Айресе (Аргентина), Palazzo Monti (Италия), Йельский центр британского искусства (США), представили более 100 различных онлайн-выставок с более 18 000 новых художественных произведений , артефактов и историй. Коллекция Nakamura Keith Haring в Японии – единственный в мире музей, эксклюзивно представляющий произведения Кита Харинга. Исследуйте более 50 его произведений искусства, включая ярко-желтого ангела, который расправляет свои большие крылья, оцифрованные в сверхвысокой четкости.

Кроме того, можно ознакомиться с этим списком развлечений в Arts & Culture, а также исследовать культурные чудеса Италии, Франции, Испании и Великобритании, не выходя из дома.

Можно также загрузить бесплатное приложение для iOS или Android.

Ранее Українські Новини писали, как провести онлайн-досуг на карантине

Больше новостей о: Искусство Карантин Экскурсии достопримечательности Google Arts & Culture

Кабмин назначил Буславец врио Минэнерго, уволив Шубина с данной должности
В МВД заявляют, что генерал-майор СБУ Шайтанов готовил покушение на Авакова
Новости
После увольнения с военной службы новый министр по делам ветеранов задекларировал почти 2 млн гривен 07:30
Пылевая буря с чернобыльским пеплом, Кличко даже в карантин умудрился создать пробки 07:00 Новости дня
Индекс пасхальной корзины вырос: на сколько дороже выйдет "разговеться" в 2020 06:45
После карантина авиабилеты могут подорожать вдвое: чего ждать путешественникам 06:30
Работу найти очень сложно. В НБУ рассказали о состоянии рыка труда в карантин 06:15
больше новостей
Синоптики спрогнозировали дождь и заморозки: как погода отобразится на урожае 21:47
Гривна продолжает падать в цене. Курс НБУ на четверг 05:20
Аваков хочет купить 200 кроссоверов 11:37
Выпускники-2020 останутся без последнего звонка и выпускного. МОН дало рекомендации школам 21:24
Пыльная буря. Скриншот видео Big Kyiv
Видео дня: Киев накрыла пылевая буря 15:21
больше новостей
Аваков хочет купить 200 кроссоверов 11:37
Полтавская область лидирует по обеспеченности населения аппаратами ИВЛ, – СМИ 17:20
Чорновол "полностью свободна": суд не избрал ей меру пресечения 11:50
Пыльная буря. Скриншот видео Big Kyiv
Видео дня: Киев накрыла пылевая буря 15:21
Иран предложил Украине "признать человеческую ошибку" в крушении самолета МАУ 11:44
больше новостей
Освобожденные из плена украинцы пройдут обсервацию в восточном регионе
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok