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17 апреля 2020, пятница, 12:34 159
Lifestyle 2020-04-17T12:34:30+03:00
Українські Новини
Как выбрать качественные яйца к Пасхе: шесть главных правил

Как выбрать качественные яйца к Пасхе: шесть главных правил

Валерия Драгомирова
Пасха, Яйца, Пасха-2020
Пасха. Фото: pixabay
Пасха. Фото: pixabay

Яйца на Пасху – одно из главных блюд на праздничном столе. В преддверии православной Пасхи ведущий "Полезной программы" Александр Лукьяненко и эксперты проекта рассказали, как правильно выбирать свежие яйца и чем они полезны для организма. Об этом сообщает пресс-служба "Интера".

Ежегодно в мире люди съедают около 600 миллиардов куриных яиц, а среднестатистический украинец употребляет 173 штуки в год. Яйца являются ценным источником белка, жиров, витаминов и минералов, а блюда из них готовятся быстро и легко.

На что следует обращать внимание при выборе яиц. 

  • Маркировка. Если написано Д – это диетическое яйцо, оно самое свежее, ему не больше семи дней. Если указано С – это столовое яйцо, ему до 25 дней. Срок годности таких яиц зависит от того, в каких условиях они хранятся. Если столовые яйца держать при температуре не выше двух градусов тепла, то их можно употреблять на протяжении трех месяцев. При температуре хранения до 20º С столовые яйца будут качественными 3 недели.
  • Категория. Критерий, благодаря которому яйцам присуждается та или иная категория, – это масса. Самые крупные яйца, массой 75 граммов и больше, относятся к высшей категории и маркируются буквой "В". Немного уступают им отборные яйца – "О". Масса яиц этой категории колеблется в пределах 65-75 граммов. Следующие категории столовых яиц маркируются цифрами: яйца массой 55-65 г – "С1", массой 45-55 г – "С2".
  • Вес. Выбирая яйца в магазине, помните, что свежие яйца тяжелее. А вот если яйцо подозрительно легкое, да еще при потряхивании в нем что-то бултыхается – брать его точно не стоит.
  • Степень загрязненности. Нет разницы, какого цвета яйцо. Белое оно или коричневое – на вкусовых качествах это никак не сказывается. А вот степень загрязненности скорлупы о многом может поведать. Обычно яйца на птицефабриках ничем не моют. Они защищены самой природой и длительное время могут храниться при комнатной температуре. Поэтому небольшие загрязнения, приставшие соломинки или потеки на целой, прочной скорлупе считаются вполне допустимыми. А вот слишком чистая или, наоборот, загрязненная скорлупа – нежелательны. Грязное яйцо сигнализирует о том, что на птицефабрике плохие условия содержания птицы.
  • Внешний вид. Скорлупа должна быть крепкой, без трещин и сколов. Просвечивайте яйца на свету: выбирайте только те, где нет микротрещин. Сальмонелла не находится в яйце изначально, она попадает туда со скорлупы. Чем больше на яйце трещин, тем выше вероятность, что оно заражено опасным паразитом
  • Запах. У свежих яиц запаха нет. Поэтому, если учуяли какой-то "аромат", скорее всего, яйцо испорчено.


Ранее Українські Новини писали, что означают пасхальные яйца и для чего христиане святят их на Пасху.

Кроме того, цены на яйца в супермаркетах Киева выросли, но не запредельно. 

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