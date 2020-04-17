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17 апреля 2020, пятница, 17:00 68
Экономика 2020-04-17T17:03:33+03:00
Українські Новини
Пасха-2020: как будут работать супермаркеты и где заказать продукты

Пасха-2020: как будут работать супермаркеты и где заказать продукты

Ярина Вацяк
Продукты, Пасха, Супермаркет, Магазины, Ашан, Сильпо, АТБ, Новая почта, режим работы, Novus, Пасха-2020, Фора, доставка продуктов
Продуктовая тележка. Фото: primrep.ru
Продуктовая тележка. Фото: primrep.ru

Уже в это воскресенье многие украинцы будут отмечать Пасху. В режиме карантина сети супермаркетов рассказали, как планируют работать на праздник.

Українські Новини расскажут, как будут работать сетевые супермаркеты, а также, где можно заказать продукты онлайн.

Так, компания "Novus Украина" (Киев) развивающая сеть розничных продуктовых супермаркетов Novus в период карантина, планирует работать на Пасху в обычном графике. Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба компании.

"Пока что нет такой информации, магазины работают с 9:00 до 22:00", - сказали в пресс-службе.

Ранее компания "Ашан Украина" (украинский представитель французской сети розничной торговли Auchan Group) заявила, что намерена приостановить работу всех своих магазинов на Пасху, 19 апреля.

Также "АТБ-Маркет" не намерен изменять график работы своих магазинов.

Если поход в магазин не входит в планы, продукты можно заказать онлайн. Так, кроме сервиса zakaz.ua, который уже несколько недель перегружен, многие супермаркеты вводят новые доставки и начинают сотрудничать со службами доставки.

В то же время компания экспресс-доставки "Новая почта", которая начала доставку товаров из "Ашана", намерена приостановить работу всех своих отделений на Пасху, 19 апреля.

Но доставку можно оформить ранее.  Интернет-магазин Rozetka.ua, корпорация "АТБ" и логистическая компания "Новая почта" расширили на всю Украину проект доставки продуктов питания домой.

"АТБ-Маркет" также запустил сервис онлайн-предзаказа товаров.

Тем временем, пасхальную корзину можно заказать на сайте "Эко Маркета".

Также сеть магазинов "Фора", входящая в торгово-промышленную корпорацию Fozzy Group, запустила доставку товаров из своих магазинов в Киеве и пригороде.

Кроме того, сеть супермаркетов "Сільпо", входящая в торгово-промышленную корпорацию Fozzy Group (Вишневое, Киевская область), решила запустить доставку покупок на дом.

Как сообщали Українські Новини, Министерство здравоохранения заявляет, что онлайн-покупки продуктов питания не несут угрозы заражения коронавирусом.

 

 

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