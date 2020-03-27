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27 марта 2020, пятница, 06:00 1688
Жизнь 2020-03-27T06:00:02+02:00
Українські Новини
Первая Пасха на карантине. Когда отметят праздник православные и католики

Первая Пасха на карантине. Когда отметят праздник православные и католики

Анна Рудык
Православие, Католики, Пасха-2020, карантин в Украине
Пасха. Фото: pixabay
Пасха. Фото: pixabay

В 2020 году Пасха пройдет для украинцев впервые на карантине, который продлил 25 марта Кабмин и ввел чрезвычайную ситуацию в стране. Українські Новини напомнят, на какие даты в этом году припадает Пасха.

Так, у католических христиан Великий пост в этом году начался 26 февраля, он продлится 48 дней. Таким образом, католики отметят один из 12 важнейших праздников в году - Пасху - 12 апреля.

А у православных христиан пост начинается на неделю позже - со 2 марта и продлится также 48 дней. Пасху православные верующие встретят 19 апреля. 

В этом году Пасха как у католиков, так и у православных, припадает на время карантина в Украине, из-за прихожане не смогут массово собираться в церквях. 

Отметим, что в Пасху в этом году стоит остаться дома и отметить этот праздник в узком кругу семьи, поскольку именно в местах большого скопления людей коронавирус передается с невероятной скоростью. Придерживаясь правил карантина, каждый украинец вносит свой вклад в борьбу с пандемией, которая коснулась уже более 400 тыс. людей по всему миру.

Как сообщали Українські Новини, УГКЦ рассказали, как могут проходить службы на Пасху и Вербное воскресенье.

Также Зеленский думает, как оставить людей дома в праздник Пасхи.

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