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13 апреля 2020, понедельник, 17:12 17
Экономика 2020-04-13T17:21:31+03:00
Українські Новини
В АТБ рассказали, как будут работать магазины на Пасху

В АТБ рассказали, как будут работать магазины на Пасху

Ярина Вацяк
Пасха, Магазины, АТБ, График работы, Пасха-2020, Продуктовые магазины
АТБ. Фото: пресс-служба компании
АТБ. Фото: пресс-служба компании

"АТБ-Маркет" не намерен изменять график работы своих магазинов на Пасху, которую православные и греко-католики будут отмечать 19 апреля.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба компании.

"На сегодня изменений в графике работы магазинов АТБ не планируется", - сообщили в пресс-службе.

Ранее компания "Ашан Украина" (украинский представитель французской сети розничной торговли Auchan Group) заявила, что намерена приостановить работу всех своих магазинов на Пасху, 19 апреля.

Как сообщали Українськi Новини, в то время, как в Киево-Печерской лавре пасхальная служба пройдет в церковном дворике, православная церковь Украины проведет закрытое богослужение на Пасху. Согласно решению синода, во время богослужений в храме должны присутствовать священнослужители и церковнослужители, чтецы и певцы, другие лица, участвующие в совершении богослужений и обеспечении трансляции (в случае ее осуществления), но не более 10 человек.

Также Министерство внутренних дел определило формат проведения богослужений на Пасху, которую в этом году украинцы отметят на карантине.

Тем временем только 3% украинцев собираются идти в церковь на Пасху.

 

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