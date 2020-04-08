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08 апреля 2020, среда, 22:25 169
Экономика 2020-04-08T23:25:07+03:00
Українські Новини
Сеть супермаркетов "Сільпо" запускает доставку покупок на дом

Сеть супермаркетов "Сільпо" запускает доставку покупок на дом

Надежда Комендантова
Супермаркет, Сильпо, Продукты у дома, коронавирус в Украине, карантин в Украине, доставка продуктов
Сільпо.
Сільпо.

В то время, как "АТБ", "Новая почта" и Rozetka будут доставлять продукты по всей Украине, сеть супермаркетов "Сільпо", входящая в торгово-промышленную корпорацию Fozzy Group (Вишневое, Киевская область), намерена запустить доставку покупок на дом.

Об этом говорится в сообщении сети, передают Українськi Новини.

"Еще немного - и стартуем! Курьеры уже готовы, остались последние приготовления", - сказано в нем.

При этом после запуска доставка будет осуществляться только в границах города, где расположен тот или иной магазин.

По состоянию на текущий момент работает интернет-магазин "Сільпо", в котором можно сделать предзаказ товаров с последующим самовывозом из выбранного магазина.

Для предзаказа доступны, в том числе алкогольные напитки, подарочные сертификаты, продукция кулинарии и пекарни, табачные изделия.

Как сообщали Українськi Новини, "АТБ-Маркет" запустил сервис онлайн-предзаказа товаров.

Ранее для пенсионеров "АТБ" ввел спецчасы, когда в супермаркеты будут пускать только пожилых людей.

 

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