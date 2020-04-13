"Новая почта" начала доставку товаров из "Ашана"

Компания экспресс-доставки "Новая почта" начала доставку товаров из магазинов компании "Ашан Украина", которая решила закрыть все свои магазины в день Пасхи. Об этом говорится в сообщении "Новой почты", передают Українськi Новини. "Новая почта" расширяет услугу доставки продуктов питания и объявляет о новом сотрудничестве с международной торговой сетью "Ашан". Расширенный ассортимент продовольственных товаров теперь доступен в собственном интернет-магазине компании auchan.ua", - сказано в нем. К старту совместного проекта "Ашан" расширил ассортимент товаров в интернет-магазине. Согласно сообщению, покупатель может заказать необходимые товары и выбрать способ доставки: в отделение, по адресу или в почтомат. Отмечается, что услуга распространяется на всю территорию Украины. Как сообщали Українськi Новини, в марте "Новая почта" ввела услугу бесконтактной доставки. Тем временем, "АТБ", "Новая почта" и Rozetka будут доставлять продукты по всей Украине. "АТБ-Маркет" запустил сервис онлайн-предзаказа товаров.