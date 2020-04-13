"Новая почта" начала доставку товаров из "Ашана"

Компания экспресс-доставки "Новая почта" начала доставку товаров из магазинов компании "Ашан Украина", которая решила закрыть все свои магазины в день Пасхи.

Об этом говорится в сообщении "Новой почты", передают Українськi Новини.

"Новая почта" расширяет услугу доставки продуктов питания и объявляет о новом сотрудничестве с международной торговой сетью "Ашан". Расширенный ассортимент продовольственных товаров теперь доступен в собственном интернет-магазине компании auchan.ua", - сказано в нем.

К старту совместного проекта "Ашан" расширил ассортимент товаров в интернет-магазине.

Согласно сообщению, покупатель может заказать необходимые товары и выбрать способ доставки: в отделение, по адресу или в почтомат.

Отмечается, что услуга распространяется на всю территорию Украины.

Как сообщали Українськi Новини, в марте "Новая почта" ввела услугу бесконтактной доставки.

Тем временем, "АТБ", "Новая почта" и Rozetka будут доставлять продукты по всей Украине.

"АТБ-Маркет" запустил сервис онлайн-предзаказа товаров.