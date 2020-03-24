Покупать продукты онлайн при пандемии коронавируса безопасно, - Минздрав

Министерство здравоохранения заявляет, что онлайн-покупки продуктов питания не несут угрозы заражения коронавирусом в то время, как компания "АТБ-Маркет" ограничила количество товаров, которые приобретаются одним покупателем.

Об этом в ходе брифинга сообщил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передают Українськi Новини.

"Онлайн-упаковку товара ни в коем случае не может делать человек с симптомами заболевания. Процесс приготовления пищи и упаковки покупок тщательно контролируется системой управления качеством пищевых продуктов. Поэтому субъекты хозяйствования обеспечивают качественную подготовку продуктов питания для доставки людям, в том числе, и тем пациентам, которые находятся в самоизоляции", - сказал он.

В то же время замминистра советует перекладывать продукты из торговой упаковки в обработанную домашнюю тару, упаковку откладывать на утилизацию и после этого тщательно вымыть руки.

Как сообщали Українськi Новини, Rozetka, АТБ и "Новая почта" будут доставлять продукты на дом в Днепропетровской области.

Киев ограничил количество посетителе в магазинах и аптеках из расчета 1 человек на 10 кв. м помещения.