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24 марта 2020, вторник, 06:20 675
Медицина 2020-03-24T06:20:02+02:00
Українські Новини
Покупать продукты онлайн при пандемии коронавируса безопасно, - Минздрав

Покупать продукты онлайн при пандемии коронавируса безопасно, - Минздрав

Ярина Вацяк
Минздрав, коронавирус в Украине, карантин в Украине, покупки онлайн, доставка продуктов
Онлайн. Фото: pixabay
Онлайн. Фото: pixabay

Министерство здравоохранения заявляет, что онлайн-покупки продуктов питания не несут угрозы заражения коронавирусом в то время, как компания "АТБ-Маркет" ограничила количество товаров, которые приобретаются одним покупателем.

Об этом в ходе брифинга сообщил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передают Українськi Новини.

"Онлайн-упаковку товара ни в коем случае не может делать человек с симптомами заболевания. Процесс приготовления пищи и упаковки покупок тщательно контролируется системой управления качеством пищевых продуктов. Поэтому субъекты хозяйствования обеспечивают качественную подготовку продуктов питания для доставки людям, в том числе, и тем пациентам, которые находятся в самоизоляции", - сказал он.

В то же время замминистра советует перекладывать продукты из торговой упаковки в обработанную домашнюю тару, упаковку откладывать на утилизацию и после этого тщательно вымыть руки.

Как сообщали Українськi Новини, Rozetka, АТБ и "Новая почта" будут доставлять продукты на дом в Днепропетровской области.

Киев ограничил количество посетителе в магазинах и аптеках из расчета 1 человек на 10 кв. м помещения.

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