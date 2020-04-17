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17 апреля 2020, пятница, 15:47 139
Бизнес 2020-04-17T16:21:20+03:00
Українські Новини
В Novus рассказали, как будут работать магазины сети на Пасху

В Novus рассказали, как будут работать магазины сети на Пасху

Ярина Вацяк
Пасха, Магазины, режим работы, График работы, Novus, Пасха-2020, Супермаркеты
Novus.Фото: novus.ua
Novus.Фото: novus.ua

Компания "Novus Украина" (Киев) развивающая сеть розничных продуктовых супермаркетов Novus, которая будет продавать социально значимые товары без наценки в период карантина, планирует работать на Пасху в обычном графике.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба компании.

"Пока что нет такой информации, магазины работают с 9:00 до 22:00", - сказали в пресс-службе.

Ранее компания "Ашан Украина" (украинский представитель французской сети розничной торговли Auchan Group) заявила, что намерена приостановить работу всех своих магазинов на Пасху, 19 апреля.

Как сообщали Українськi Новини, "Фора" запустила доставку товаров из своих магазинов в Киеве и пригороде. Также сеть супермаркетов "Сільпо" запускает доставку покупок на дом.

Тем временем, "АТБ-Маркет" не намерен изменять график работы своих магазинов на Пасху.

Ранее для пенсионеров "АТБ" ввел спецчасы. Когда в супермаркеты будут пускать только пожилых людей. Также "АТБ", "Новая почта" и Rozetka будут доставлять продукты по всей Украине.

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