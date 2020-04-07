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07 апреля 2020, вторник, 23:53 26
Экономика 2020-04-07T23:55:49+03:00
Українські Новини
"АТБ-Маркет" запустил сервис онлайн-предзаказа товаров

"АТБ-Маркет" запустил сервис онлайн-предзаказа товаров

Надежда Комендантова
Карантин, АТБ, АТБ-Маркет, коронавирус в Украине, карантин в Украине, покупка продуктов
Покупка продуктов в АТБ. Фото: riapo.ru
Покупка продуктов в АТБ. Фото: riapo.ru

После того, как для пенсионеров в супермаркетах сети "АТБ" ввели спецчасы, компания "АТБ-Маркет" запустила сервис онлайн-предзаказа товаров в тестовом режиме.

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

"АТБ-Маркет" с 6 апреля запустила в тестовом режиме сервис онлайн-предзаказа товаров и продуктов первой необходимости в магазинах торговой сети АТБ", - сказано в нем.

Отмечается, что пока предзаказ работает только в Днепропетровской области, но после прохождения тестирования он будет масштабирован на всю территорию страны.

Сервис работает как онлайн-витрина магазина, где сформирован перечень товаров и продуктов питания с учетом наибольшего спроса.

Пользователь может заказать необходимые ему товары на сайте, а в магазине только оплатить и забрать покупку.

Как сообщали Українськi Новини, 20 марта интернет-магазин Rozetka.ua, корпорация АТБ и логистическая компания "Новая почта" запустили пилотный проект доставки продуктов питания домой в Днепропетровской области.

Ранее "АТБ-Маркет" решил повысить цены на товары первой необходимости и продукты питания из-за поднятия цен поставщиками.


Кроме того, паника вокруг коронавируса уже влияет на стоимость продуктов в магазинах. 

Также "Новая почта" вводит бесконтактную доставку.

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