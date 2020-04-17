"Новая почта" закроет все свои отделения и не будет доставлять посылки на Пасху

Компания экспресс-доставки "Новая почта", которая начала доставку товаров из "Ашана", намерена приостановить работу всех своих отделений на Пасху, 19 апреля. Об этом говорится в информации на сайте компании, передают Українськi Новини. Так, сообщается, что 18 и 20 апреля отделения и адресная доставка компании работают по обычному графику субботы, а в воскресенье, 19 апреля, отделения и адресная доставка компании не работают. Как сообщали Українськi Новини, "Новая почта" будет закрывать свои отделения, если в них сотрудник заболеет COVID-19. Правила гласят и о том, что в случае подтверждения подозрения на COVID-19, компания обязуется полностью заботиться о заболевшем сотруднике и членах его семьи, проживающих на одной территории. Также "Новая почта" ввела услугу бесконтактной доставки. Позднее интернет-магазин Rozetka.ua, корпорация "АТБ" и логистическая компания "Новая почта" расширили на всю Украину проект доставки продуктов питания домой. А "АТБ-Маркет" запустил сервис онлайн-предзаказа товаров.