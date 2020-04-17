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17 апреля 2020, пятница, 05:45 15
Общество 2020-04-17T05:45:01+03:00
Українські Новини
"Новая почта" закроет все свои отделения и не будет доставлять посылки на Пасху

"Новая почта" закроет все свои отделения и не будет доставлять посылки на Пасху

Анна Рудык
Пасха, Новая почта, Пасха-2020, доставка посылок
Новая почта. Фото: novaposhta
Новая почта. Фото: novaposhta

Компания экспресс-доставки "Новая почта", которая начала доставку товаров из "Ашана", намерена приостановить работу всех своих отделений на Пасху, 19 апреля.

Об этом говорится в информации на сайте компании, передают Українськi Новини.

Так, сообщается, что 18 и 20 апреля отделения и адресная доставка компании работают по обычному графику субботы, а в воскресенье, 19 апреля, отделения и адресная доставка компании не работают.

Как сообщали Українськi Новини, "Новая почта" будет закрывать свои отделения, если в них сотрудник заболеет COVID-19. Правила гласят и о том, что в случае подтверждения подозрения на COVID-19, компания обязуется полностью заботиться о заболевшем сотруднике и членах его семьи, проживающих на одной территории.

Также "Новая почта" ввела услугу бесконтактной доставки.

Позднее интернет-магазин Rozetka.ua, корпорация "АТБ" и логистическая компания "Новая почта" расширили на всю Украину проект доставки продуктов питания домой.

А "АТБ-Маркет" запустил сервис онлайн-предзаказа товаров.

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