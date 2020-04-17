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17 квітня 2020, пʼятниця, 17:00 21
Економіка 2020-04-17T19:45:03+03:00
Українські Новини
Великдень-2020: як будуть працювати супермаркети і де замовити продукти

Великдень-2020: як будуть працювати супермаркети і де замовити продукти

Ярина Вацяк
Ашан, АТБ, Нова пошта, режим роботи, Графік роботи, Novus, Супермаркети, доставка продуктів, Еко Маркет
Продуктовий візок. Фото: primrep.ru
Продуктовий візок. Фото: primrep.ru

У неділю багато українці будуть відзначати Великдень. В режимі карантину мережі супермаркетів розповіли, як планують працювати на свято.

Українські Новини розкажуть, як будуть працювати мережеві супермаркети, а також, де можна замовити продукти онлайн.

Так, компанія "Novus Україна" (Київ), що розвиває мережу роздрібних продуктових супермаркетів Novus в період карантину, планує працювати на Великдень у звичайному графіку. Про це Українським Новинам повідомила прес-служба компанії.

"Поки що немає такої інформації, магазини працюють з 9:00 до 22:00", - сказали в прес-службі.

Раніше компанія "Ашан Україна" (український представник французької мережі роздрібної торгівлі Auchan Group) заявила, що має намір припинити роботу всіх своїх магазинів на Великдень, 19 квітня.

"АТБ-Маркет" не має наміру змінювати графік роботи своїх магазинів.

Якщо похід в магазин не входить в плани, продукти можна замовити онлайн. Так, крім сервісу zakaz.ua, який вже кілька тижнів перевантажений, багато супермаркетів вводять нові доставки і починають співпрацювати зі службами доставки.

У той же час компанія експрес-доставки "Нова пошта", яка розпочала доставку товарів з "Ашана", має намір припинити роботу всіх своїх відділень на Великдень, 19 квітня.

Але доставку можна оформити раніше. Інтернет-магазин Rozetka.ua корпорація "АТБ" і логістична компанія "Нова пошта" розширили на всю Україну проект доставки продуктів харчування додому.

"АТБ-Маркет" також запустив сервіс онлайн-замовлення товарів.

Тим часом, великодній кошик можна замовити на сайті "Еко Маркету".

Також мережа магазинів "Фора", що входить до торгово-промислової корпорації Fozzy Group, запустила доставку товарів зі своїх магазинів в Києві і передмісті.

Крім того, мережа супермаркетів "Сільпо", що входить до торгово-промислової корпорації Fozzy Group (Вишневе, Київська область), вирішила запустити доставку покупок додому.

Як повідомляли Українські Новини, Міністерство охорони здоров'я заявляє, що онлайн-покупки продуктів харчування не несуть загрози зараження коронавірусом.

 

 

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