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17 апреля 2020, пятница, 15:28 14
Общество 2020-04-17T15:29:17+03:00
Українські Новини
"Фора" запустила доставку товаров из своих магазинов в Киеве и пригороде

"Фора" запустила доставку товаров из своих магазинов в Киеве и пригороде

Елизавета Кесельман
Карантин, Супермаркет, Доставка, Фора, Доставка товваров
Магазин
Магазин "Фора". Фото: PaySpace Magazine

В то время, как "NOVUS Украина" не будет повышать цены на товары во время каранатина,  сеть магазинов "Фора", входящая в торгово-промышленную корпорацию Fozzy Group, запустила доставку товаров из своих магазинов в Киеве и пригороде. Об этом говорится в сообщении сети, передают Українськi Новини.

"Для этого нужно перейти на сайт https://fora.prom.ua, выбрать желаемые товары, и в течении 3 часов курьер доставит заказ", - сказано в нем.

Отмечается, что для онлайн-заказа доступно около 800 позиций.

В частности, можно заказать продукты питания, пиццу, бургеры, средства гигиены.

По состоянию на текущий момент доставка доступна в Киеве, Борисполе, Броварах, Ирпене, Вишневом, Софиевской и Петропавловской Борщаговках, в дальнейшем планируется расширение доставки на все регионы, где работает сеть.

По состоянию на текущий момент сеть "Фора" состоит из около 250 магазинов в более 70 населенных пунктах.

Как сообщали Українськi Новини, сеть супермаркетов  Fozzy Group (Вишневое, Киевская область), не будет вводить ограничения на количество покупок. 

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