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08 апреля 2020, среда, 12:39 42
Общество 2020-04-08T12:41:02+03:00
Українські Новини
"Ашан" закроет все свои магазины в день Пасхи

"Ашан" закроет все свои магазины в день Пасхи

Таня Войтюк
Пасха, Ашан, карантин в Украине, Супермаркеты
Ашан. Фото: kiev.informator.ua
Ашан. Фото: kiev.informator.ua

В то время как Президент Владимир Зеленский призывает украинцев отмечать Пасху дома, компания "Ашан Украина" (украинский представитель французской сети розничной торговли Auchan Group) намерена приостановить работу всех своих магазинов на Пасху, 19 апреля.

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

"19 апреля все магазины "Ашан" будут закрыты. Все другие дни - работаем без изменений", - сказано в нем.

В Украине работает более 20 магазинов сети в 9 городах, в том числе в Киеве, Львове, Днипре, Черновцах, Житомире, Харькове.

Как сообщали Українськi Новини, власть обсуждает дополнительные меры по обеспечению безопасности на Пасху, включая ограничение массового скопления людей и режима проведения богослужений.

Тем временем "АТБ", "Новая почта" и Rozetka будут доставлять продукты по всей Украине.

"АТБ-Маркет" запустил сервис онлайн-предзаказа товаров.

Ранее для пенсионеров "АТБ" ввел спецчасы. Когда в супермаркеты будут пускать только пожилых людей.

Также Fozzy Group не будет вводить ограничения на количество покупок.

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