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08 апреля 2020, среда, 10:15 84
Экономика 2020-04-08T10:15:26+03:00
Українські Новини
"АТБ", "Новая почта" и Rozetka будут доставлять продукты по всей Украине

"АТБ", "Новая почта" и Rozetka будут доставлять продукты по всей Украине

Анна Рудык
Rozetka.ua, АТБ, Новая почта, доставка продуктов
Доставка. Фото: freepik
Доставка. Фото: freepik

Интернет-магазин Rozetka.ua, корпорация "АТБ" и логистическая компания "Новая почта", которая ввела бесконтактную доставку, расширили на всю Украину проект доставки продуктов питания домой.

Об этом говорится в сообщении "Новой почты", передают Українськi Новини.

"С 8 апреля доставка продуктовых наборов "Новой почтой" из "АТБ" через платформу Rozetka расширяется на всю Украину. 20 марта "Новая почта" вместе с партнерами, интернет-магазином Rozetka и торговой сетью "АТБ", запустила пилотный проект доставки продуктовых наборов в Днепропетровской области. Всего за 2 недели было доставлено около 300 наборов. Наибольшее количество наборов было доставлено ​​по городу Днипро, около 100 наборов были доставлены по области. На старте проекта клиентам предлагались три продуктовых набора: минимальный, средний и большой", - говорится в нем. 

Согласно сообщению, наибольшей популярностью пользовался средний набор, поэтому его было решено оставить и в дальнейшем, а два других набора были заменены на продуктовый и непродуктовый.

Как сообщали Українськi Новини, "АТБ-Маркет" запустил сервис онлайн-предзаказа товаров.

Ранее для пенсионеров "АТБ" ввел спецчасы. Когда в супермаркеты будут пускать только пожилых людей.

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