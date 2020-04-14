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14 апреля 2020, вторник, 07:00 33 Новости дня
Общество 2020-04-14T07:00:02+03:00
Українські Новини
В Лавре очаг коронавируса, Рада увеличила расходы бюджета вместо сокращения

В Лавре очаг коронавируса, Рада увеличила расходы бюджета вместо сокращения

Денис Иванеско
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Сначала о грустном. Рада приняла новый бюджет. Хотелось бы назвать его антикризисным, но нет. Вместо сокращения расходов депутаты  по сути их увеличили. Скорее даже раздули. Четверть бюджета - дефицит. То есть, непонятно где взять доходы на каждую четвертую гривну расходов. Решать будут как всегда, в ручном режиме.

Из хорошего - предусмотрели дотацию Пенсионному фонду на "Вовыну тысячу" и долгожданную  индексацию пенсий.


В бюджете оставили явно второстепенные расходы. Например полмиллиарда на Культурный фонд. Он дублирует Минкульт - раздает деньги из бюджета на разные ютьюб проекты и малопонятные программы. Раньше в нем работала жена Порошенко. Зачем он теперь - не понятно.

В кризис экономят лишь бедные. Госструктуры у нас богатые, поэтому ни в чем себе не отказывают. Вот ГБР решило закупить олигархические перчатки по 1 660 грн за пару. А офис Генпрокурора - мойку своих машин на полмиллиона грн.

Живут на широкую ногу и государственные банки. Приватбанк выплатил членам набсовета полумиллионные гонорары. Такие же выплаты получили и в набсовете государственного Укрэксимбанка обратите внимание так – каждый месяц. Богатая жизнь - она такая. Налогоплательщик все вытерпит.
Правда Рада сегодня сделала попытку умерить зарплатные аппетиты в госсекторе. Посмотрим в каком виде этот законопроект ляжет на стол Зеленскому.

Киевская святыня - Печерская Лавра стала рассадником коронавируса. Сегодня там умер уже второй монах. В целом болеют более 90 человек. Обитель закрыли на карантин. Там работают мобильные бригады медиков.

Рада увеличила штрафы для любителей поджечь сухую траву до внушительной суммы - 152 тысячи грн. Из-за таких поджигателей уже неделю не могут потушить пожар в чернобыльской зоне. Смог от огня переодически накрывает Киев.

Европа начинает понемногу отходить от карантина. В Италии с 14 апреля возобновили работу некоторые компании. С 3 мая готовятся снять основные ограничения. В Испании разрешили строительство. В Украине первыми откроют парки. Но когда это будет - пока не ясно.

Таким был 34 день карантина. До его окончания - 10 дней (если не продлят). До Пасхи - 6 дней. До похолодания - 1 день. Синоптики снова обещают ночные заморозки.

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