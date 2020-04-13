За поджог лесов штрафы увеличили до 153 тыс. гривен

Верховная Рада увеличила штраф с 8,5 тыс до 153 тыс. гривен за уничтожение или повреждение растительности огнем или другим общеопасным способом в то время, как пожар в Чернобыльской зоне до сих пор не ликвидировали.

За принятие законопроекта №2339 за основу проголосовало 362 депутатов при минимально необходимых 226, в целом с технико-юридическими правками - 328, передают Українські Новини.

Также увеличено штраф с 3,4 тыс. до 61,2 тыс гривен за загрязнение атмосферного воздуха вредным отходами вследствие нарушения специальных правил, если это создало опасность для жизни, здоровья людей или для окружающей среды.

Увеличено штраф с 255 до 4,6 тыс. гривен (для должностных лиц с 850 до 15,3 тыс. гривен) за нарушение требований пожарной безопасности в лесах, в случае нарушения этих требований, которые привели к уничтожению или повреждению леса штраф составляет 30,6 тыс. гривен, вместо 850 гривен.

Выжигание стерни, лугов, пастбищ, участков, растительности или ее остатков и опавшей листвы несет за собой штраф 6,1 тыс. гривен, те же действия территорий и объектов природно-заповедного фонда - 12,2 тыс. гривен.

Также Рада разрешила председателю парламента неотложно подписать принятый документ и направить его на подпись Президенту.

Как сообщали Українські Новини, правоохранители нашли поджигателя травы, устроившего пожар в Чернобыльской зоне.

После чего из-за пожара в Чернобыльской зоне полиция открыла уголовное дело.