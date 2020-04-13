подписаться на рассылку
27 27.4
29.25 29.95
˟
13 апреля 2020, понедельник, 09:24 161
Происшествия 2020-04-13T09:28:00+03:00
Українські Новини
В Чернобыльской зоне сохраняются очаги пожара. Радиация в пределах нормы

В Чернобыльской зоне сохраняются очаги пожара. Радиация в пределах нормы

Надежда Комендантова
Пожар, ГосЧС, Пожар в Чернобыльской зоне, Чернобыльская зона отчуждения
Пожар в зоне отчуждения. Фото: ГосЧС
Пожар в зоне отчуждения. Фото: ГосЧС

В понедельник, 13 апреля, в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения продолжают тушить пожары на территории Корогодского, Котовского и Денисовецкого лесничеств.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Наблюдается горение травяного настила и лесной подстилки отдельными очагами.

Подразделения ГСЧЧ действуют совместно с работниками лесной охраны Государственного агентства по управлению зоной отчуждения (ГАЗО).

К тушению пожаров привлечены 362 человека и 85 единиц техники, из них от ГСЧС 303 человека личного состава и 60 единиц техники (в том числе 3 самолета АН-32П и 3 вертолета ГСЧС)

12 апреля авиатехника совершила 111 сбросов – 306 т воды.

Радиационный фон по Киеву и Киевской области – в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений. В зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения уровни мощности эквивалентной дозы гамма излучения не изменились.

Как сообщали Українські Новини, в Чернобыльской зоне продолжают ликвидировать лесной пожар, который начался еще 4 апреля

Из-за пожара в Чернобыльской зоне полиция открыла уголовное дело, также правоохранители нашли поджигателя травы, устроившего пожар в Чернобыльской зоне. 

Больше новостей о: Пожар ГосЧС Пожар в Чернобыльской зоне Чернобыльская зона отчуждения

В Украине больше трех тысяч случаев коронавируса. За сутки 325 новых инфицированных
Рада сегодня соберется на внеочередное заседание
Новости
Тищенко может завалить все наработки "Слуги народа" в Киеве, – политолог 10:07
В Украине больше трех тысяч случаев коронавируса. За сутки 325 новых инфицированных 10:00 Инфографика
В НБУ рассказали, как будут работать банки на Пасху и майские праздники 09:54
Первыми откроют парки, а школьники пойдут на ВНО. Ляшко рассказал о первых карантинных послаблениях 09:54
Рада закупила медицинских масок и защитных очков почти на 200 тыс. гривен 09:38
больше новостей
Пенсия. Фото: dengi.ua
Пенсии и субсидии повысят, соцвыплаты продлят: какая помощь "светит" украинцам из-за карантина 05:30 Инфографика
В "Эпицентре К" ограничили продажу товаров не первой необходимости. Директор недоумевает от ограничений 16:10
Условия обсервации. Скриншот
Бутылка воды за 40 грн, еду передавать нельзя, все платно - пасажиры из Абу-Даби рассказали об условиях обсервации 18:25
Крупнейший транспортный самолет "Мрия" задействуют в борьбе с коронавирусом 23:52
Сильные заморозки снова ударят по Украине: прогноз погоды на Вербное воскресенье 21:10
больше новостей
Пенсия. Фото: dengi.ua
Пенсии и субсидии повысят, соцвыплаты продлят: какая помощь "светит" украинцам из-за карантина 05:30 Инфографика
Кабмин хочет на время карантина ограничить зарплату всех чиновников, депутатов и судей 23:22
Коронавирусная болезнь станет сезонным заболеванием и будет возвращаться циклично, - главный санврач 21:12
Кабмин выделил 10 млн гривен на гуманитарную помощь Албании 11:25
Условия обсервации. Скриншот
Бутылка воды за 40 грн, еду передавать нельзя, все платно - пасажиры из Абу-Даби рассказали об условиях обсервации 18:25
больше новостей
В США более полутора тысяч смертей от COVID-19 за сутки. Данные на 13 апреля
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok