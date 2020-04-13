Первыми откроют парки, а школьники пойдут на ВНО. Ляшко рассказал о первых карантинных послаблениях

С появлением положительной динамики в эпидемиологической ситуации с коронавирусом в Украине можно будет вводить первые карантинные послабления, и начать могут с прогулок в парке. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в ходе интервью интернет-изданию "Левый берег".

По его словам, после пика заболеваемости, который прогнозируют на 17 апреля, должно начаться стабильное понижение количества новых случаев. Сначала украинцам разрешат выйти на работу, а школьникам – участвовать в ВНО.

При этом Ляшко отмечает, что уже сейчас Министерство здравоохранения и Министерство образования работают над новыми нормативами, как будет проходить ВНО. По его словам, для детей до 9-11 класса учебный год уже закончился – они не будут выходить на месяц после завершения карантина.

Кроме того, украинцев могут проверить на наличие антител в крови"

"Недавно в Брюсселе было опубликовано некоторые планы, как можно выходить из карантина, плюс Германия вводит серологические исследования. Мы также изучаем такую ​​возможность - вчера я встречался с большой частной лабораторией "Синэво", где мы обсуждали, как они могут помочь именно выходить из карантина - проводить диагностику на наличие антител у людей, которые уже или переболели, или были в контакте с больными. Это все нам позволит потихоньку начинать выход из карантина", — рассказал Ляшко.

Начать выход из карантина Украина сможет уже 24 апреля.

Как сообщали Українські Новини, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже в мае украинцы смогут выйти на работу, однако, как именно — пока неизвестно.

Окончание карантина Денис Шмыгаль прогнозирует в начале мая.