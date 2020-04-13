Рада приняла обновленный госбюджет-2020

Верховная Рада сократила доходы государственного бюджета на 2020 год на 119,745 млрд гривен до 975,834 млрд и увеличила расходы на 82,4 млрд гривен до 1 266,423 млрд, увеличив предельный размер дефицита в 3,1 раза с 96,275 млрд гривен до 298,404 млрд гривен.

За принятие в целом законопроекта об изменениях в государственный бюджет №3279-д, который ранее проанализировал рассказал секретарь комитета по вопросам бюджета Владимир Цабаль, проголосовало 249 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

В частности размер доходов общего фонда сокращается на 119,763 млрд гривен до 855,408 млрд гривен, спецфонда – увеличивается на 0,016 млрд до 120,426 млрд.

Размер расходов общего фонда увеличивается на 82,4 млрд гривен до 1 135,078 млрд, спецфонда – до 131,344 млрд.

Предельный размер государственного долга данным документом увеличен с 2,045 трлн гривен до 2,387 трлн гривен на конец 2020 года.

Размер дефицита госбюджета остался неизменным по сравнению с предыдущей редакцией законопроекта - 298,404 млрд гривен.

Согласно обновленным макропоказателям и обнародованным 3 апреля, на текущий год снижение ВВП прогнозируется на уровне 4,8%.

Инфляция ожидается на уровне 11,6% (декабрь к декабрю).

При этом среднегодовой рост потребительских цен прогнозируется на уровне 6,8%.

Номинальная средняя зарплата прогнозируется на уровне 10 706 гривен, прибыль предприятий – 749,3 млрд гривен, безработица – 9,4%.

Как сообщали Українськi Новини, 30 марта Рада не смогла принять проект изменений в госбюджет №3279 и отправил его на повторное первое чтение.