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13 апреля 2020, понедельник, 17:38 154
Судебная власть 2020-04-13T18:45:02+03:00
Українські Новини
Офис генпрокурора планирует "помыть" машины за 0,5 млн гривен и купить маски на 62,5 тыс. во время карантина

Офис генпрокурора планирует "помыть" машины за 0,5 млн гривен и купить маски на 62,5 тыс. во время карантина

Елена Новикова
Prozorro, Закупки Prozorro, Офис Генпрокурора, медицинские маски, мойка машин
Медицинская маска
Медицинская маска

Офис генпрокурора планирует в условиях карантина, который могут продлить после 24 апреля, купить услуги по мойке служебных автомобилей за 500 тыс. гривен и медицинские маски за 62,5 тыс. гривен.

Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro, передают Українськi Новини.

Услуги по мойке транспортных средств Офиса генерального прокурора рассчитаны на такие марки как, Богдан, ВАЗ, Лексус, Мерседес, Митсубиси, Тойота, Фольксваген, Форд, Шевроле, Шкода.

Количество автомобилей не указывается.

Также не указывается и количество медицинских масок, которые планируется закупить.

Кроме того, Офис генпрокурора хочет купить дезинфектора на 28,5 тыс. гривен и нитриловые перчатки за 25,7 тыс. гривен.

Как сообщали Українськi Новини, Офис генерального прокурора объявил тендер по закупке туалетной бумаги и бумажных полотенец на 390 тыс. гривен.

Ранее сообщалось о том, что 17 марта генеральным прокурором назначили Ирину Венедиктову, после того, как 5 марта Верховна Рада выразила недоверие генпрокурору Руслану Рябошапке.

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