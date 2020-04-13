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13 апреля 2020, понедельник, 15:45 294
Общество 2020-04-13T15:45:21+03:00
Українські Новини
В Киеве-Печерской Лавре скончался еще один монах

В Киеве-Печерской Лавре скончался еще один монах

Ольга Фандорина
Киево-Печерская Лавра, Карантин, Карантин в Лавре, Смерть монаха
Киево-Печерская Лавра. Фото: news.church.ua
Киево-Печерская Лавра. Фото: news.church.ua

Сегодня в больнице скончался еще один монах Лавры, обстоятельства смерти которого еще не сообщались Общее количество инфицированных коронавирусом уточняется, поскольку все обследования проводятся государственными медицинскими учреждениями. Об этом в понедельник, 13 марта, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Руководство Киево-Печерской Лавры ввело дополнительные карантинные ограничения в связи с увеличением количества положительных результатов на заболевание вирусной инфекцией COVID-19 в обители. 

С 5 апреля доступ верующих на территорию Лавры полностью прекращен. В корпусах регулярно проводится дезинфекция. Кроме того, все монахи прошли медицинское обследование и, при необходимости, получают медицинскую помощь. Несколько монахов находятся на стационарном лечении в больницах Киева.

Как сообщали Українські Новини, в Киево-Печерской Лавре уже 90 больных коронавирусом, за сутки заболели еще 63 человека.

количество заболевших коронавирусом в Киеве на утро 12 апреля по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 20 человека до 416, среди новых заболевших 1 медик.

Тем временем в Украине 18% умерших от коронавируса не имели сопутствующих заболеваний. 

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