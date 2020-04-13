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13 апреля 2020, понедельник, 12:05 40
Общество 2020-04-13T12:14:10+03:00
Українські Новини
В Киево-Печерской Лавре уже 90 больных коронавирусом, за сутки заболели еще 63 человека

В Киево-Печерской Лавре уже 90 больных коронавирусом, за сутки заболели еще 63 человека

Анна Рудык
Киево-Печерская Лавра, Коронавирус, коронавирус в Украине, коронавирус в Киеве
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

В то время, как в Киеве уже почти 500 случаев заражения коронавирусом, Киево-Печерской Лавре за сутки 63 новых случая заболевания. Об этом во время брифинга сегодня, 13 апреля, заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Так, Кличко сообщил, что всего в Киево-Печерской Лавре уже более 90 случаев заболевания коронавирусом.

"Город сегодня направит в Лавру мобильные рентгены и бригаду медиков для забора образцов для ПЦР-тестирования. Мы должны иметь реальную картину об очаге заболевания. Также подчеркиваю: Киево-Печерская Лавра по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям столицы закрывается на карантин", - отметил Кличко.

Как сообщали Українські Новини, количество заболевших коронавирусом в Киеве на утро 12 апреля по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 20 человека до 416, среди новых заболевших 1 медик.

Тем временем в Украине 18% умерших от коронавируса не имели сопутствующих заболеваний. 

Ранее в СМИ появилась информация, что в Киево-Печерской Лавре умер больной коронавирусом монах.                         

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