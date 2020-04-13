В Киево-Печерской Лавре уже 90 больных коронавирусом, за сутки заболели еще 63 человека

В то время, как в Киеве уже почти 500 случаев заражения коронавирусом, Киево-Печерской Лавре за сутки 63 новых случая заболевания. Об этом во время брифинга сегодня, 13 апреля, заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Так, Кличко сообщил, что всего в Киево-Печерской Лавре уже более 90 случаев заболевания коронавирусом.

"Город сегодня направит в Лавру мобильные рентгены и бригаду медиков для забора образцов для ПЦР-тестирования. Мы должны иметь реальную картину об очаге заболевания. Также подчеркиваю: Киево-Печерская Лавра по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям столицы закрывается на карантин", - отметил Кличко.

Как сообщали Українські Новини, количество заболевших коронавирусом в Киеве на утро 12 апреля по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 20 человека до 416, среди новых заболевших 1 медик.

Тем временем в Украине 18% умерших от коронавируса не имели сопутствующих заболеваний.

Ранее в СМИ появилась информация, что в Киево-Печерской Лавре умер больной коронавирусом монах.