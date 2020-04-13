На индексацию пенсий и доплату по 1 тыс. гривен выделили 30 млрд

ПФ на индексацию пенсий в мае получил 30 млрд гривен

В то время как ПФ направил в апреле на выплату пенсий еще 3 млрд гривен, Верховная Рада увеличила дотацию Пенсионному фонду из государственного бюджета на 29,7 млрд гривен до 202,3 млрд гривен.

За принятие в целом законопроекта №3279-д проголосовали 249 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

В частности, законом об изменениях в госбюджет на 2020 год дотация Пенсионному фонду из госбюджета увеличена на 29,704 млрд гривен до 202,280 млрд гривен.

Данные средства планируется направить на индексацию пенсий в мае, а также на выплату по 1 тыс. гривен пенсионерам с пенсией менее 5 тыс. гривен и некоторым другим группам населения.

Как сообщали Українські Новини, Пенсионный фонд Украины 7 апреля начал выплату компенсации к пенсии за апрель пенсионерам старше 80 лет.

Компенсационную выплату будут получать пенсионеры, у которых пенсия не превышает 9 205 гривен.

В то же время после установки такой выплаты пенсия не может быть больше указанного размера.

Кроме того, для граждан старше 80 лет, которые получают пенсию, назначенную в соответствии с законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" и имеют страховой стаж не менее 25 лет мужчины и 20 лет женщины, минимальная пенсионная выплата не может быть меньше, чем 2 600 гривен.

Пенсионный фонд уже направил на финансирование пенсий за апрель 8,6 млрд гривен. В апреле ПФУ финансирование пенсий начал согласно утвержденному графику.

Кроме того, к Пасхе почти 300 тысяч киевлян получат матпомощь.