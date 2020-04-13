подписаться на рассылку
27 27.4
29.25 29.95
˟
13 апреля 2020, понедельник, 18:09 220
Верховная Рада и партии 2020-04-13T18:45:37+03:00
Українські Новини
Финансирование Культурного фонда сократили на 42,5%, а Института книги – на 34%

Финансирование Культурного фонда сократили на 42,5%, а Института книги – на 34%

Елена Новикова
Госбюджет, Финансирование, Украинский культурный фонд, Госбюджет-2020, Украинский институт книги
Минкультуры. Фото: trust.ua
Минкультуры. Фото: trust.ua

Верховная Рада сократила в государственном бюджете на 2020 год расходы на функционирование и проекты Украинского культурного фонда на 42,5%, или на 296,577 млн гривен до 400,862 млн гривен, Института книги - на 34%, или на 51,5 млн гривен до 100,166 млн гривен.

За принятие в целом законопроекта об изменениях в государственный бюджет на 2020 год №3279-д проголосовали 249 депутатов, передают Українськi Новини.

В редакции изменений в госбюджет от 30 марта, предусматривалось сокращение расходов на УКФ на 64%, или на 446,577 млн гривен до 250,861 млн гривен, а в первоначальном проекте, подготовленном Минфином Игоря Уманского сокращение было еще большим - на 89,3% или на 622,6 млн гривен до 74,8 млн.

Что касается института книги, то в редакции изменений в госбюджет от 30 марта, предусматривалось сокращение расходов на 66,9%, или на 101,5 млн гривен до 50,166 млн гривен, а в первоначальном проекте, подготовленном Минфином Игоря Уманского сокращение было еще большим - на 85,4% или на 129,5 млн до 22,1 млн гривен.

Как сообщали Українськi Новини, 30 марта Рада не смогла принять проект изменений в госбюджет №3279 и отправил его на повторное первое чтение.

Его доработанная редакция была одобрена бюджетным комитетом Рады 11 апреля и зарегистрирована под №3279-д.

13 апреля Верховная Рада приняла обновленный госбюджет-2020.

До декабря 2019 года УКФ возглавляла жена экс-Президента Петра Порошенко Марина Порошенко.

Больше новостей о: Госбюджет Финансирование Украинский культурный фонд Госбюджет-2020 Украинский институт книги

Рада создала в госбюджете-2020 фонд борьбы с корон...
Финансирование Минздрава увеличили на 16,7%...
В доработанном госбюджете не передумали урезать фи...
Власть приняла бюджет для себя и кредиторов, а не ...
Рада приняла обновленный госбюджет-2020
Рада разблокировала рынок земли
Новости
Фрукты и овощи в период карантина лучше продавать нефасованными, - ЕБА 19:01
В части киевских аптечных сетей есть маски и антисептики. Где можно купить и по какой цене 18:50
В Луганске боевики расстреляли целую семью украинцев. Прокуратура открыла дело 18:46
Зеленский назначил послом в Албании Шкурова 18:44
Зарплату депутатов, прокуроров, судей, набсоветов и руководства госкомпаний сократили на период карантина 18:28
больше новостей
Пенсия. Фото: dengi.ua
Пенсии и субсидии повысят, соцвыплаты продлят: какая помощь "светит" украинцам из-за карантина 05:30 Инфографика
В "Эпицентре К" ограничили продажу товаров не первой необходимости. Директор недоумевает от ограничений 16:10
На Кипре открыто уголовное производство за попытки списать деньги со счетов Суркисов в Приватбанке, — адвокат 13:21
Рада сегодня соберется на внеочередное заседание 08:54
Крупнейший транспортный самолет "Мрия" задействуют в борьбе с коронавирусом 23:52
больше новостей
Пенсия. Фото: dengi.ua
Пенсии и субсидии повысят, соцвыплаты продлят: какая помощь "светит" украинцам из-за карантина 05:30 Инфографика
Кабмин хочет на время карантина ограничить зарплату всех чиновников, депутатов и судей 23:22
Коронавирусная болезнь станет сезонным заболеванием и будет возвращаться циклично, - главный санврач 21:12
В Киево-Печерской Лавре уже 90 больных коронавирусом, за сутки заболели еще 63 человека 12:05
ГБР решило закупить в карантин 50 пар перчаток по 4 тысячи гривен 17:37
больше новостей
Закрытие областей из-за карантина нарушает права человека и свободу на передвижение, - юрист
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok