Финансирование Культурного фонда сократили на 42,5%, а Института книги – на 34%

Верховная Рада сократила в государственном бюджете на 2020 год расходы на функционирование и проекты Украинского культурного фонда на 42,5%, или на 296,577 млн гривен до 400,862 млн гривен, Института книги - на 34%, или на 51,5 млн гривен до 100,166 млн гривен.

За принятие в целом законопроекта об изменениях в государственный бюджет на 2020 год №3279-д проголосовали 249 депутатов, передают Українськi Новини.

В редакции изменений в госбюджет от 30 марта, предусматривалось сокращение расходов на УКФ на 64%, или на 446,577 млн гривен до 250,861 млн гривен, а в первоначальном проекте, подготовленном Минфином Игоря Уманского сокращение было еще большим - на 89,3% или на 622,6 млн гривен до 74,8 млн.

Что касается института книги, то в редакции изменений в госбюджет от 30 марта, предусматривалось сокращение расходов на 66,9%, или на 101,5 млн гривен до 50,166 млн гривен, а в первоначальном проекте, подготовленном Минфином Игоря Уманского сокращение было еще большим - на 85,4% или на 129,5 млн до 22,1 млн гривен.

Как сообщали Українськi Новини, 30 марта Рада не смогла принять проект изменений в госбюджет №3279 и отправил его на повторное первое чтение.

Его доработанная редакция была одобрена бюджетным комитетом Рады 11 апреля и зарегистрирована под №3279-д.

13 апреля Верховная Рада приняла обновленный госбюджет-2020.

До декабря 2019 года УКФ возглавляла жена экс-Президента Петра Порошенко Марина Порошенко.