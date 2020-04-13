ГБР решило закупить в карантин 50 пар перчаток по 4 тысячи гривен

Госбюро расследований во время карантина объявило тендер по закупке 50 пар тактических перчаток за 83 тыс. гривен.

Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro, передают Українськi Новини.

Тендер объявлен 7 апреля.

Перчатки должны быть тонкими, удобными и ветрозащитными с усиленными участками сцепления, полностью ветронепроницаемыми, но максимально воздухопроницаемыми изнутри (дышащими).

Материал должен сохранять тепло и комфорт даже в самые суровые ветры и во время сложных операций, одновременно обеспечивая максимальную мобильность.

Материал должен быть компактный и гибкий.

Все перчатки должны быть черными.

Ожидаемая стоимость одной пары перчаток - 4 150 гривен.

Как сообщали Українськi Новини, "Укрпочта" собирается закупить автомобилей Fiat Doblo Maxі на почти 8,5 млн евро.

СБУ после введения карантина решила закупить автомобилей на 24,6 млн гривен.

Кроме того, ответственных за госзакупки чиновников будут проверять на полиграфе.