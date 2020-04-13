Резко потеплеет и ударят морозы со снегом: синоптики дали прогноз погоды на Страстную неделю

Погода на Страстной неделе 13-17 апреля будет контрастной с резкими перепадами от минусовых температур ночью до почти летней жары днем, от солнечного неба до проливных дождей местаи со снегом.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, в понедельник 13 апреля в Украине ожидается повышение температуры до 22 градусов, и этот день станет самым теплым перед Пасхой. При этом уже со вторника, 14 апреля, украинцев ожидает резкое похолодание.

"Уже со вторника холодный атмосферный фронт принесет резкое похолодание и дожди, местами с мокрым снегом", - пишет она.

По данным синоптика, 13 апреля в западных областях ожидаются осадки в виде дождей. При этом под вечер ожидается усиление ветра до штормовых значений.

В Украину идет дожди (синий цвет) и снегопады (розовый)

В Киеве в понедельник будет солнечно, но ветрено. Ожидается от 18 до 20 градусов тепла.

Во вторник и среду во всех областях ожидается сильный ветер с постепенным переходом направлении с юго-западного на северо-западный.

Тепло вернется в Украину 16 апреля, добавила синоптик.

В Украине в ближайшее время существенного изменения ситуации ожидать не стоит, рассказал заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Владимир Билык.

По его прогнозу, 13 и 14 апреля украинцам стоит ожидать небольших осадков, в остальные дни будет сухая погода.

"Температура в эти дни по ночам — около 0, возможны небольшие минусы, а днем будет тепло — плюс 15−20 градусов", - подчеркнул он в комментарии Фактам.

Прогноз погоды в Украине 13 апреля.

В то же время народный синоптик Леонид Горбань отметил, что с 10 по 17 апреля в Украине зарядят дожди, дневная температура ожидается на уровне +14 +19 градусов тепла.

Прогноз погоды в Украине 14 апреля.

"После 20 апреля потеплеет еще на 5 градусов. Так что ожидаем температуру плюс 22−23 градуса. И в конце апреля, с 27-го по 29-е, также просчитывается циклон. С 1 по 17 мая будет сухо и жарко, температура — 23−27 градусов. И только с 19 мая ожидается четыре дня дождей и снижения температуры до 19−22 градусов. С 26 по 30 мая она снова начнет подниматься, ожидается 25−27 градусов тепла. В это время возможны небольшие дожди", - добавил он.

Прогноз погоды в Украине 15 апреля.

Ранее народный синоптик Владимир Деркач рассказал, что после 10 апреля потепление продолжится, правда, на несколько дней, по ночам возможны заморозки. "Устойчивое потепление придет перед Пасхой (19 апреля. — Авт.), но будет ветрено. Осадки на протяжении этого периода будут незначительными. Третья декада апреля принесет дожди. Значительного потепления придется подождать", — добавил Деркач.

Прогноз погоды в Украине 16 апреля.

Прогноз погоды в Украине 17 апреля.

Как сообщали Українські Новини, в Украину идут сильные заморозки: ученый рассказал, что грозит будущему урожаю фруктов и ягод.

Также, согласно прогнозу, следующие пять лет с 2020 по 2024 года будут самыми жаркими на планете за все время метеорологических наблюдений.

Тем временем, синоптики дали устрашающий долгосрочный прогноз на ближайшие годы, в частности, прогнозируют резкое увеличение числа природных катаклизмов в Украине.