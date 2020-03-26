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26 марта 2020, четверг, 07:00 194 Новости дня
Общество 2020-03-26T07:00:01+02:00
Українські Новини
Первая Пасха во время карантина. Возвращается летнее время и летнее тепло

Первая Пасха во время карантина. Возвращается летнее время и летнее тепло

Денис Иванеско
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Кабмин продлил карантин на 30 дней - до 24 апреля. То есть он захватит Пасху, которая выпадает на 19 апреля. Главный православный праздник собирает миллионы людей в церквях. Зеленский объявил о подготовке проекта "Пасха дома", чтобы сократить количество контактов людей и распространение вируса.

 
Премьер Шмыгаль сегодня дал странное поручение - с 28 марта перекрыть любое движение пассажиров через границу. МИД говорит, что тысячи украинских граждан застряли в чужих странах неделями живут в транзитных зонах аэропортов и вокзалов. Как они теперь попадут домой? Шмыгалю было бы неплохо почитать Конституцию: "Гражданин не может быть выгнан за границы Украины"? А также профильный закон о порядке выезда - "Гражданин Украины не может ни при каких обстоятельствах буть ограничен в праве на въезд в Украину".
 
Рада соберется на внеочередное заседание предварительно в субботу 28 марта. Депутаты пока не решили приходить ли в масках и перчатках. И с повесткой еще не определились.
 
Гривна, похоже остановила свое падение на уровне 27,5-28,3 к доллару США. Нацбанк второй день не продает на межбанке валюту - нет спроса. Следующий аукцион запланирован на 30 марта. Хороший экономист Михаил Кухар прогнозирует, что гривны не выйдет из этого коридора в ближайшие две недели.
 
Многие уже обратили внимание, что впервые за историю Украины олигархи, депутаты и другие начальники вынуждены лечиться в одних больницах с простыми украинцам. Из-за карантина им не светит попасть в лучшие заграничные клиники. Но власти решили исправить этот "недостаток" и обязали киевские больницы подготовить вип-палаты для высокого начальства. В список включили даже детские больницы, очевидно для начальственных отпрысков. Требования к палатам такие: не меньше 13 м кв., резерв лекарств, персонал с опытом от 5 лет, отдельные операционные. Получилось как всегда: все равны, но некоторые равнее)
 
Странно борется с коронавирусом Россия. Путин объявил следующую неделю выходной, но с сохранением зарплаты. Правда бюджет за сохранение зарплаты платить не будет - затраты лягут на работодателей, которым и так не сладко в кризис.
 
В Украине начали появилось много экспресс-тестов на коронавирус. Они правда часто врут, но неизбежно количество заразившихся будет расти, а с ним и количество смертей. Чтобы понять как много забирает жизней коронавирус мы посмотрели статистику смертности в относительно спокойном 2018 году.  По данным Госстата в целом каждые сутки в среднем умирает 1610 человек.На первом месте среди причин смерти – сердечно-сосудистые заболевания – 1 074 среднесуточно. Потом идут рак, случайные отравления и ДТП. Коронавирус за все время забрал жизни 4 украинцев.
 
Послушайте заразительные песни о коронавирусе, которые люди по всему миру пишут во время карантина.
 
Не забудьте в эти выходные перевести часы на один час вперед. Возвращаемся в летнее время.
Летней будет и погода - на следующей неделе два дня подряд будет +18 +19.
 
Берегите себя. И карантин тоже пройдет)

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