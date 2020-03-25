НБУ прекратил продавать валюту для стабилизации курса

Национальный банк уже второй день не продавал валюту на межбанке для сдерживания курса гривны в среду, 25 марта, и получил партию наличного доллара для подкрепления касс банков.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

"Второй день подряд Национальный банк не проводит интервенций по продаже валюты. Межбанковский рынок балансируется без нашего участия - на уровнях близких к 28 гривен за доллар США", - говорится в нем.

Национальный банк наконец получил партию наличного доллара, необходимого для подкрепления касс банков.

"Сегодня мы провели операцию по обмену этой наличности на безналичную валюту банков. Участие в этой операции приняли 11 из 14 банков, которые имеют статус системно важных. Предложенный нами объем наличной валюты составил 130 млн долларов и был полностью выкуплен банками", - говорится в нем.

НБУ ожидает вторую партию наличного доллара.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк в период с 10 по 23 марта включительно продал на межбанковском валютном рынке 2 069,6 млн долларов для удержания курса гривны.

Тем временем Кабмин предлагает запретить возвращать неплатежеспособные банки бывшим собственникам.