НБУ прекратил продавать валюту для стабилизации курса

Национальный банк уже второй день не продавал валюту на межбанке для сдерживания курса гривны в среду, 25 марта, и получил партию наличного доллара для подкрепления касс банков. Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини. "Второй день подряд Национальный банк не проводит интервенций по продаже валюты. Межбанковский рынок балансируется без нашего участия - на уровнях близких к 28 гривен за доллар США", - говорится в нем. Национальный банк наконец получил партию наличного доллара, необходимого для подкрепления касс банков. "Сегодня мы провели операцию по обмену этой наличности на безналичную валюту банков. Участие в этой операции приняли 11 из 14 банков, которые имеют статус системно важных. Предложенный нами объем наличной валюты составил 130 млн долларов и был полностью выкуплен банками", - говорится в нем. НБУ ожидает вторую партию наличного доллара. Как сообщали Українські Новини, Национальный банк в период с 10 по 23 марта включительно продал на межбанковском валютном рынке 2 069,6 млн долларов для удержания курса гривны. Тем временем Кабмин предлагает запретить возвращать неплатежеспособные банки бывшим собственникам.