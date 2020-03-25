подписаться на рассылку
27.45 28.2
29.5 30.5
˟
25 марта 2020, среда, 19:30 2390
Финансы 2020-03-25T19:33:55+02:00
Українські Новини
НБУ прекратил продавать валюту для стабилизации курса

НБУ прекратил продавать валюту для стабилизации курса

Таня Войтюк
Курс гривны, НБУ, Валюта, Доллар, Межбанк
Доллар
Доллар

Национальный банк уже второй день не продавал валюту на межбанке для сдерживания курса гривны в среду, 25 марта, и получил партию наличного доллара для подкрепления касс банков.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

"Второй день подряд Национальный банк не проводит интервенций по продаже валюты. Межбанковский рынок балансируется без нашего участия - на уровнях близких к 28 гривен за доллар США", - говорится в нем.

Национальный банк наконец получил партию наличного доллара, необходимого для подкрепления касс банков.

"Сегодня мы провели операцию по обмену этой наличности на безналичную валюту банков. Участие в этой операции приняли 11 из 14 банков, которые имеют статус системно важных. Предложенный нами объем наличной валюты составил 130 млн долларов и был полностью выкуплен банками", - говорится в нем.

НБУ ожидает вторую партию наличного доллара.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк в период с 10 по 23 марта включительно продал на межбанковском валютном рынке 2 069,6 млн долларов для удержания курса гривны.

Тем временем Кабмин предлагает запретить возвращать неплатежеспособные банки бывшим собственникам.

Больше новостей о: Курс гривны НБУ Валюта Доллар Межбанк

Кабмин предлагает запретить возвращать неплатежесп...
Гривна на межбанке продолжила снижаться в среду...
НБУ впервые с 10 марта не продавал валюту для подд...
Доллар на межбанке начал постепенно падать...
Зеленский думает, как оставить людей дома в праздник Пасхи
Кабмин продлил карантин и ввел чрезвычайную ситуацию. Украинцы будут праздновать Пасху с ограничениями
Новости
Коронавирус обнаружили у вице-премьера Испании 20:30
Медсестры падают от усталости. Депутат Шахов рассказал об условиях лечения в Александровской больнице 20:27
Из-за коронавируса украинские суды могут использовать модель работы ЕСПЧ, - адвокат Дульский 20:18
Вернуть оставшихся за границей украинцев будет проблематично, - Кулеба 20:14
Киевским больницам приказали подготовить палаты к приему высших госчиновников и их детей 20:08 Документ
больше новостей
Для пенсионеров "АТБ" ввел спецчасы. Когда в супермаркеты будут пускать только пожилых людей 05:45
Индексация пенсий: сколько пенсионеров и какое повышение получат в мае 05:46
Цены на продукты подскочили. На сколько подорожали товары первой необходимости в "АТБ" 05:45
Украинские туроператоры просят туристов не подавать заявки на аннулирование туров 07:00
Бывшая "Мисс Италия" и звезда кино умерла от коронавируса, – СМИ 11:56
больше новостей
Борис Патон покидает пост президента НАНУ 23:07
В Китае от хантавируса умер первый человек. Вакцины от болезни не существует 09:30
Во время карантина Нацполиция хочет купить подарки и награды на 6 млн 19:47
"АТБ" вводит специальные часы для обслуживания пенсионеров 11:11
Вместо экспресс-тестов закупим для Украины еще тесты ПЦР через офис Джека Ма, - Ярославский 11:31
больше новостей
В Киеве новая вспышка коронавируса. Количество инфицированных COVID-19 увеличилось до 34 человек
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok