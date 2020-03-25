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25 марта 2020, среда, 18:48 7
Верховная Рада и партии 2020-03-25T18:49:24+02:00
Українські Новини
Депутаты Рады решают, приходить ли на внеочередное заседание в масках, перчатках и защитных очках

Депутаты Рады решают, приходить ли на внеочередное заседание в масках, перчатках и защитных очках

Валерия Драгомирова
Верховная Рада, Карантин, Внеочередное заседание, Рада 9 созыва
Верховная Рада. фото: Facebook/Слуга народу
Верховная Рада. фото: Facebook/Слуга народу

Депутаты Верховной Рады обсуждают необходимость носить маску, перчатки и защитные очки на внеочередном заседании парламента в субботу, 28 марта.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" сообщил депутат Рады от "Слуги народа" Юрий Камельчук, передают Українськi Новини.

"На данный момент мы говорили о маске, о перчатках и защитных очках. О том, будет ли обрабатываться одежда, будут ли давать какие-то дополнительные вещи сверху на одежду, речь не шла", - сказал он.

Камельчук также поддерживает проверку депутатов на повышенную температуру и симптомы заболевания коронавирусом.

Парламентарий добавил, что 28 марта Рада рассмотрит вопросы по борьбе с распространением заболевания, экономические и социальные вопросы в связи с введением карантина, а также законопроект №3250 о введении заседаний Рады в режиме видеоконференции.

Как сообщали Українськi Новини, Разумков ограничил посещение Верховной Рады до 3 апреля. 

Также сообщалось, что в четверг депутаты соберутся в Раде, а Зеленский встретится со "слугами народа". 

23 марта Рада собиралась тестировать удаленное голосование.

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